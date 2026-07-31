Muere Franco Baresi, leyenda del Milan e histórico jugador de Italia, a los 66 años

Franco Baresi, el ex capitán del AC Milan que fue uno de los defensores más aclamados de Italia, falleció a los 66 años. El Milan, el club donde pasó toda su carrera como jugador durante 20 años, anunció su muerte el viernes. No se informó la causa del fallecimiento.

Baresi se sometió a una cirugía en agosto de 2025 para extirpar un nódulo pulmonar y posteriormente comenzó un tratamiento de inmunoterapia. “El AC Milan entero está llorando”, dijo el cuadro rossoneri.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Su última aparición pública fue en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina en febrero, cuando, junto con Giuseppe Bergomi, el ex defensor del Inter de Milán, llevó la antorcha al San Siro, el estadio en el que jugó anteriormente.

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“Su ejemplo e integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta número 6”, añadió el Milan. “Las condolencias que el AC Milan expresa a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada Rossonero, que siente esta pérdida como propia”.

Baresi integró el equipo de Italia que ganó la Copa del Mundo en 1982.

Con la muerte de Franco Baresi, “Italia pierde no solo a uno de los más grandes campeones de su historia deportiva, sino también un ejemplo de lealtad, profesionalismo y dedicación”, escribió en X la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Siempre en el mismo club

Baresi, considerado ampliamente como uno de los mejores defensores de todos los tiempos, fue un auténtico jugador de un solo club. Progresó en las inferiores del Milan y debutó con el primer equipo a los 17 años, en abril de 1978.

Eligió quedarse en el Milan incluso después de que descendiera a la Serie B, por segunda vez en tres temporadas, en 1982, justo antes de ayudar a Italia a ganar el Mundial ese verano, y recibió la capitanía con apenas 22 años.

United in remembrance ❤️



In Perth, Rúben Amorim, his staff and the entire team observed a minute of silence in memory of Franco Baresi ❤️ pic.twitter.com/Btbhv017tM — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Baresi disputó más de 700 partidos con los Rossoneri, y como capitán condujo al equipo al dominio mundial a finales de la década de 1980 y a comienzos de la de 1990.

Con el Milan, Baresi ganó tres trofeos de la Liga de Campeones, seis títulos de la Serie A, dos Copas Intercontinentales, tres Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia.

“Durante generaciones, Franco encarnó los valores, el carácter y la excelencia que definen a este club”, declaró el propietario del Milan, Gerry Cardinale. “Incluso mientras libraba su mayor batalla durante el último año, siempre estuvo ahí para el club, recordándonos en silencio a todos lo que significa vestir estos colores.

“El legado de Franco es profundo y perdurará para siempre. Nuestros pensamientos están con su familia y con todos aquellos cuyas vidas tocó”.

En su última entrevista con la Gazzetta dello Sport el año pasado, Baresi comentó que recordaba ser “milanista” (aficionado del Milan) desde niño.

“Cuando llegué por primera vez a Milanello (el centro de entrenamiento del Milan) con 14 años, parecía como entrar en el paraíso”, dijo.

Primera camiseta retirada

Además del Mundial de 1982, Baresi también ayudó a Italia a terminar como subcampeona en el torneo de 1994. Fue uno de los tres jugadores azzurri que fallaron un penal en la derrota por tanda de penales ante Brasil en la final.

Baresi terminó segundo, detrás de su compañero Marco van Basten, en la votación del Balón de Oro de 1989.

Cuando Baresi se retiró en 1997, el Milan también retiró su camiseta número 6, algo inédito en el fútbol italiano. El club también organizó un partido de homenaje en su honor, con la participación de muchas estrellas del fútbol con las que Baresi jugó y contra las que se enfrentó.

Baresi fue nombrado presidente honorario del Milan en 2020.

“El fútbol italiano ha perdido a una de sus leyendas”, afirmó el presidente de la federación italiana de fútbol, Giovanni Malagò, al calificar a Baresi como “un campeón extraordinario que vistió solo dos camisetas durante toda su carrera: las del Milan y la de Italia”.

“Le rendiremos un homenaje para recordarlo la próxima vez que juegue la selección”, agregó Malagò.

El Baresi del Inter de Milán

Sin embargo, todo pudo haber sido muy distinto para Baresi y el Milan. Baresi hizo pruebas en el Inter cuando era más joven, pero los Nerazzurri lo rechazaron y optaron por fichar a su hermano mayor, Giuseppe Baresi, mientras que Franco Baresi terminó uniéndose al equipo juvenil de sus feroces rivales de ciudad.

Giuseppe también fue capitán de su equipo, y la imagen de los dos hermanos Baresi intercambiando banderines antes del saque inicial se convirtió en el símbolo del derbi de Milán durante finales de los 80.

“Debuté en la Serie A contra el Milan el 19 de noviembre de 1995. Tenía 17 años y, del otro lado, estaba el capitán de ese equipo: Franco Baresi”, escribió en X el ex capitán de Italia Gianluigi Buffon, al referirse a su debut en la liga italiana con el Parma.

“Para un chico de mi edad, encontrarme en el campo contra campeones como él era algo increíble”, añadió Buffon. “Desde ese día, tuve aún más claro lo que significaba representar el fútbol con clase, liderazgo y respeto. Ciao Franco. Descansa en paz”.

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