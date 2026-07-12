El futuro de Santiago Giménez da un giro; Milan y la decisión importante para el mexicano tras el Mundial 2026

Aunque jugó la Copa del Mundo 2026, los últimos meses para Santiago Giménez no han sido complicados, pues se repuso de una lesión y una operación para jugar con la Selección Mexicana el torneo de la FIFA, en donde se volvió a lastimar de gravedad, lesión que cambiará sus planes en el Milan.

Antes del Mundial se reportaba que Santi Giménez saldría del conjunto italiano, incluso se dijo que el equipo rossoneri estaba abierto a escuchar ofertas por el ariete surgido en la cantera del Cruz Azul. Hubo medios en Europa que señalaban que su traspaso era casi seguro.

Santiago Giménez se queda en el Milan

Sin embargo, la lesión sufrida (en el tobillo derecho) ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 cambió los planes, pues se dice que Santi Giménez estaría de regreso hasta finales de agosto, por lo que ningún equipos se arriesgará a ficharlo y por consecuencia deberá permanecer en el Milan.

Una vez recuperado, Giménez sería el suplente de Gonçalo Ramos, delantero de Portugal quien llega al Milan para ser el titular. El mexicano deberá competir con el lusitano y la idea sería que tenga actividad de agosto a enero, para que el club rojinegro lo pueda vender.

Santiago Giménez no ha correspondido a las expectativas en el Milan, en donde ha quedado mucho a deber y tiene tan solo siete goles en todas las competencias, cuando ha disputado 37 compromisos. Además ha dado seis asistencias.

El Bebote llegó a Italia desde el Feyenoord, en donde fue uno de los mejores delanteros de Países Bajos, con grandes actuaciones, como los duelos ante el Bayern Múnich en la Champions League. Sin embargo, quedó demostrado la diferencia de niveles entre una liga y otra, pues con el cuadro de la Eredivisie anotó 65 dianas en 105 compromisos.

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