El nombre de Sioo ha comenzado a aparecer con fuerza en TikTok e Instagram, donde ha despertado la curiosidad de miles de usuarios que quieren saber más sobre su identidad, edad y lugar de origen.

Sus publicaciones virales con canciones populares y bailes han logrado posicionarla como una de las creadoras emergentes más comentadas en redes sociales. Descubre lo que se sabe sobre esta joven que roba suspiros.

¿Quién es Sioo de TikTok? Edad, nombre real y de dónde es

Detrás del perfil de TikTok Sioo se encuentra Siomara Zavala, joven creadora de contenido que ha logrado captar la atención de miles de seguidores gracias a sus videos cortos de bailes y lypsinc, así como sus rutinas en el gimnasio.

En TikTok, donde puedes encontrarla bajo el usuario @sioo_gpe, acumula más de 475.1 mil seguidores y alrededor de 6.7 millones de Me Gusta, cifras que reflejan su creciente popularidad en la plataforma.

En Instagram, su cuenta secundaria @siomaramx5 suma más de 6 mil 978 seguidores, donde comparte fotografías personales y momentos cotidianos, aunque por lo regular la creadora de contenido replica las publicaciones de una red social en la otra.

En una de sus publicaciones, Sioo aparece con una playera dorada y blanca del equipo Tigres de la UANL, lo que ha llevado a algunos usuarios a especular que podría ser originaria del estado de Nuevo León, México. Sin embargo, la influencer no ha confirmado públicamente su lugar de nacimiento ni ha dado detalles sobre su procedencia.

Respecto a su edad, la creadora de contenido tampoco ha revelado información oficial. Aun así, seguidores y usuarios en redes sociales aseguran que tendría entre 18 y 19 años, basándose en su apariencia.

Del mismo modo, se desconoce si cuenta con un perfil en OnlyFans o alguna plataforma de contenido de paga para adultos.

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