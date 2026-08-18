¿Quién es Sofi Maure, la influencer argentina? Edad, estatura y su video más viral

La influencer Sofi Maure es una de las jóvenes argentinas que conquistan el Internet con su estilo de vida relajado, quien recientemente reveló que acaba de comprarse una casa, lo que despertó curiosidad sobre quién es y otros detalles como su edad, su estatura y por qué es viral; ahora, te compartimos lo que sabemos de ella.

¿Quién es Sofi Maure?

Sofi Maure es una popular creadora de contenido e influencer argentina nacida a mediados de julio del año 1997, por lo que tiene unos 29 años de edad actualmente.

Respecto a su estatura, no hay un registro oficial para determinar cuánto mide; sin embargo, en el pasado ella misma ha confesado que se siente “muy grande y muy voluptuosa” a comparación de otras mujeres, por lo que debe ser más alta que el promedio.

“Lo estoy trabajando. Yo soy grandotota y hay chicas que son chiquititas petit, por eso mi vara es que el hombre tenga la espalda más ancha que yo”, se sinceró Sofi Maure en el pasado sobre su físico al compararlo con otras chicas.

La joven también compartió en el pasado su emprendimiento al comprar un departamento que renovó paso a paso para convertirlo en un Airbnb y ganar así un ingreso extra.

En su cuenta de TikTok cuenta con 1.2 millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene 611 mil followers. En sus redes sociales, la joven comparte un poco de todo.

Desde videos compartiendo su día a día, mostrando su tiempo en el gimnasio (y los resultados de su disciplina), disfrutando de una vida acomodada y también donde muestra que disfruta de leer y de la cultura.

Su video más popular en Instagram tiene 14 millones de vistas y 1.7 millones de me gusta. En el mismo, comparte cuál es su secreto para tener una cintura estrecha con abdominales y una mandíbula marcada.

@sofimaure222 Como hago para tener cintura, abdominales, las claviculas marcadas y la cara afinada, el “secreto” es tener un estilo de vida donde me sienta bien y como resultado me de el cuerpo que busco 🫶🏻🥹♥️ ♬ sonido original - Sofi Maure 🧸

Se sabe que recientemente, Sofi Maure se abrió una cuenta de OnlyFans donde vende contenido exclusivo. “Bienvenidos al lugar donde van a conocer el lado que nadie mas puede ver, últimamente vengo haciendo algunos cambios que creo se notan”, describe en su perfil.

Sobre esto, la joven se sinceró ya que hace un par de años, ella se declaró en contra de las plataformas que venden contenido +18, pero ahora había decidido emprender en el negocio, donde ha obtenido éxito.

CRITICABA A ONLYFANS Y AHORA ABRIÓ UNA CUENTA

La influencer Sofi Maure explicó a su comunidad por qué cambió de opinión y generó polémica. pic.twitter.com/T9QjOkUZLi — Vía País (@ViaBsAscomar) May 8, 2026

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