¿Cuantos años tiene la abuelita de Ese Pérez?

Ese Pérez se convirtió en el cuarto finalista de La Casa de los Famosos México 2026, después de haberse convertido en uno de los personajes más controversiales de la competencia por sus comentarios y personalidad irreverentes.

Un momento que sorprendió al público este domingo durante la final del programa fue ver como la abuelita del famoso fue quien lo recibió con un ramo de flores tras su salida de la casa por al puerta grande. El reencuentro fue emotivo e hizo que muchos se cuestionaran la edad de la mujer.

ESE PEREZ CUARTO LUGAR



Se reencuentra con su abuelita #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/VqvBUutbqi — SinFiltroX (@sinfiltr0x) October 5, 2026

¿Cuantos años tiene la abuelita de Ese Perez?

No se especifica públicamente la edad exacta de la abuelita de, aunque se sabe que la llaman Doña Leonor.El influencer ha compartido momentos muy emotivos sobre ella en La Casa de los Famosos México, y ella le ha enviado mensajes públicos de apoyo, pero en realidad no ha habido más información sobre la vida de la señora.

Jesús Ángel Pérez Bravo, conocido artísticamente en redes sociales como Ese Pérez, nació el 25 de agosto de 1999 en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Consolidó su popularidad en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde compartía videos de comedia, sketches y bromas inspiradas en situaciones de la vida cotidiana urbana y de barrio. Más allá de las redes sociales, incursionó en la música popular con temas virales, además de participar en La Casa de los Famosos México.

Los familiares que más aparecen en su contenido es su madre Celia Bravo, quien asistió a varias galas para respaldarlo, participando en dinámicas de reencuentro y visitas familiares que mostraron el estrecho vínculo afectivo que existe entre ambos.

Asimismo, Ese Pérez ha mencionado que tiene una hermana llamada Jacqueline y que un peluche que era uno de sus primeros objetos apreciados dentro del juego, perteneció a su hermana y fue de los primeros detalles que pudo regalarle a ella cuando comenzó a percibir ingresos por su trabajo en internet.

¿Quieres saber más?

Ese Pérez gana el cuarto lugar de La Casa de los Famosos México 2026

¿Qué pasó con la mamá y el papá de Gema Garoa?

Quién ganó La Casa de los Famosos México 2026? Conoce al GANADOR de la gran final

Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez antes de la final de LCDLF: ‘Maltrata a las mujeres’ | VIDEO