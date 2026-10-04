¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 2026? Conoce al GANADOR de la gran final

Este domingo 4 de octubre llega la gran final de la cuarta edición de La Casa de los Famosos México, en el que se definirá al participante que se convierte en ganador del reality show después de 10 semanas en un aislamiento casi total.

Gema Garoa, Memo Shutz, Karina Torres, Ese Pérez y Mariana Ochoa son los cinco finalistas de esta edición, quienes a través de las semanas lograron remover la opinión del público.

¿Quién fue el ganador de La Casa de los Famosos México 2026?

El ganador se revela este domingo durante la gala que estará disponible en TV Abierta y a través de la plataforma de ViX a partir de las 20:30 horas.

Antes de la gala, se especulaba sobre la posible victoria de principalmente dos personalidades: Mariana Ochoa o Karina Torres. La primera gracias a su buen juego en el programa (y según algunos, hasta ayuda de la producción); y Karina por el gran cariño del público hacia ella.

Esta edición de La Casa de los Famosos México 2026 generó fuerte polémica en redes sociales a través de las semanas, pero no fue necesariamente por sus participantes, quienes si bien protagonizaron conflictos y romances, destacaron por mantener un ambiente relativamente tranquilo durante la competencia.

Contenido subido AL MISMO TIEMPO a la cuenta oficial de la casa de cada uno los finalistas y sus respectivas vistas.

El público no es pendejo. @ronogueron #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx pic.twitter.com/ggtu1uAvwn — x (@GAGACR4VE) October 4, 2026

A pesar de esto, la producción del programa destacó en más de una ocasión que hacía falta drama en la casa y buscaron encender los conflictos entre los participantes, lo que se logró de manera ocasional, sin que esto escalara.

Sin embargo, el público comenzó a estar en desacuerdo con varias de las eliminaciones dle programa. Al final, la salida de personalidades como Yahir y la permanencia de Ese Pérez, entro otras celebridades, generó mucha desconfianza en las votaciones, por quienes piensan que en la producción había ‘mano negra’.

Asimismo, comienza a circular que la próxima temporada del reality show buscará dar un nuevo aire al formato con cambios importantes. También se detalló que aún no habrá una edición All Stars, pese a que muchos lo esperaban.

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