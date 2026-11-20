Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Es confuso el motivo por el que Morena quiere abrir una investigación, o algo parecido, sobre las elecciones de 2006.

Bajo el momento en el que estamos, pareciera más un distractor que un intento por conocer un tema que, a querer o no, está juzgado. Todo lleva a pensar que están buscando salidas ante los diferentes escenarios que tenemos enfrente, particularmente el caso Taddei, el cual, por lo menos por ahora parecen estar evadiendo.

El tema se mueve bajo una infinidad de especulaciones. Han venido apareciendo indicadores de repercusiones internas en Morena no sólo por las reacciones ciudadanas, sino también, porque se asegura que hay personajes del partido que podrían estar involucrados.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Definiciones naranjas

Si se tratara de indagar y conocer cómo se ha ido construyendo la democracia, bien se podría formar una comisión sobre las elecciones de 1988. Fue en ese año donde todo empezó, no vaya a ser que las diferencias estén marcadas porque uno es Cuauhtémoc Cárdenas y otro López Obrador.

Las imprudencias verbales de Vicente Fox le dieron un pretexto más a Morena para que tuviera otro elemento para llevar el asunto a la Cámara de Diputados. En San Lázaro nadie cuestionó ni se preguntó, más bien se hizo una especie de mitin y se nombraron comisionados y definieron los pasos que se deben de seguir.

No es la primera vez que Vicente Fox habla del proceso reconociendo su participación en favor de Felipe Calderón, quien, por cierto, no era su candidato, aunque al final no haya tenido de otra que apoyarlo, al hacerlo se mantenía el PAN en la Presidencia.

La razón por la cual Fox vuelve a las andadas no es clara. Lo único que vino a hacer es agitar aún más las aguas y sacudir un pasado que ha colocado de nuevo a López Obrador como víctima. El Tribunal Electoral reconoció las irregularidades del proceso, pero admitió también que no tenía elementos para actuar ante lo que había pasado.

Una explicación incómoda de lo sucedido radica en el hecho de que la elección cumplió con las leyes que teníamos, lo que, reiteramos, no significa que haya sido ni justa ni pareja.

Lo que en el camino se ha olvidado, es que muchos de los desplantes de López Obrador le quitaron apoyo entre los ciudadanos. A lo largo de todo el proceso, el tabasqueño siempre fue adelante en las encuestas, pero al final sus actitudes cambiaron el voto ciudadano que en buena parte del proceso le fue favorable.

No se trata de olvidar el pasado. De lo que se trata es de que ayude a explicarnos el presente y a confirmar que al paso de los años le dio a la sociedad mexicana leyes, las cuales en el 18 y 24 legitimaron los triunfos de Morena. Muchas de las cosas que pasaron en ese momento rebasaban el marco legal que teníamos.

Como fuere, se revisó un buen número de boletas lo cual cambió muy poco el resultado. Quizá, visto a la distancia, lo que hubiera atemperado los ánimos hubiera sido el voto por voto, casilla por casilla.

Sin embargo, las condiciones legales no daban para ello, a lo que se sumó un estado de confrontación que ya no permitió el diálogo. La toma de las calles adquirió relevancia, porque con ello se lograron atemperar los ánimos, los cuales estaban al límite. Fue la única manera en que se pudo canalizar el encono de millones de ciudadanos.

La historia ha sido contada muchas veces. Cada uno se lleva su versión y lo que le conviene de ella. El 2006 debiera servir para identificar un momento de enorme controversia del cual al paso del tiempo nos llevó a importantes aprendizajes. Cambiamos leyes y reorganizamos los procesos electorales, entendiendo que cada elección nos lleva inevitablemente a nuevos problemas.

Quienes hoy gobiernan, en muchos casos, repitieron lo mismo que tanto señalaron y criticaron.

RESQUICIOS.

Con Luis Echeverría, China como gesto del establecimiento de relaciones le regaló a México unos maravillosos osos panda, de ahí viene Tohui. Al paso del tiempo, en lugar de regalarlos los rentaban, habrá que ver qué pasó en este caso.