Usuarios de redes sociales revivieron algunas fotografías y videos donde aparecen Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez en un crucero, donde estarían junto a la joven que habría presentado una denuncia por presunto abuso sexual contra el cantante y actor.

FOTOS de Vadhir Derbez con la joven que lo habría demandado se filtran en redes sociales

Desde el 22 de septiembre y hasta el 8 de octubre, Vadhir Derbez compartió en su cuenta de Facebook diversas fotografías del viaje que realizó a bordo de un crucero.

El actor estuvo acompañado de su hermano José Eduardo Derbez, con quien protagonizó varias imágenes en la alberca y en la cubierta del barco, mientras disfrutaban el viaje.

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Vadhir Derbez compartió fotos de su viaje en crucero junto a José Eduardo Derbez ı Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, una foto llama la atención ahora, luego de que se difundiera que Vadhir enfrenta una segunda denuncia por presunto abuso sexual, esta vez contra una menor de alrededor de 15 años, mientras viajaban en crucero.

En la imagen se ve al actor junto a su hermano, otros dos hombres más y dos mujeres jóvenes, todos posando en una alberca. No obstante, el intérprete eliminó dicho material de sus publicaciones, lo que llevó a pensar a muchos seguidores que una de estas chicas sería la personas a quien agredió Derbez.

Foto publicada por Vadhir Derbez ı Foto: Especial

Sin embargo, la identidad de ambas mujeres aún no ha sido confirmada, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya confirmó la existencia de una nueva denuncia y de un proceso judicial relacionado con Vadhir Derbez.

Mientras tanto, José Eduardo Derbez negó tener cualquier implicación en el caso. Vadhir Derbez aún no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones.

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