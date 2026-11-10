¿Quién es Carla Rodriguez Saldaña, la ministerio público que habría filtrado el expediente contra Vadhir Derbez?

La polémica por la MP que filtró expediente de Vadhir Derbez

El caso de Vadhir Derbez sigue causando revuelo en las redes sociales y es que en redes sociales se dio a conocer el nombre de la agente del Ministerio Público que presuntamente habría filtrado el expediente del hijo de Eugenio Derbez.

De acuerdo con la información, la Fiscalía de la Ciudad de México suspendió de sus funciones a la agente del Ministerio Público relacionada con el caso.

Asimismo, la Fiscalía busca destituir definitivamente a la agente por presuntamente filtrar el expediente del actor al abogado defensor del actor, Enrique González Casanova, violando la secrecía del proceso y cometiendo probables delitos cometidos por servidores públicos.

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¿Quién es Carla Rodriguez Saldaña?

Tras salir a la luz el caso, en redes sociales se filtró el nombre de la agente del Ministerio Público identificada como Carla Rodriguez Saldaña.

Carla Rodríguez quien pertenecía a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la FGJCDMX.

Sin embargo, el equipo legal de Vadhir Derbez ha negado rotundamente haber realizado cualquier pago indebido o acto de corrupción para conseguir las constancias del caso.

Los abogados sostienen que obtuvieron acceso legítimo y gratuito a la información del expediente a través del trámite formal de un juicio de amparo indirecto.

La Fiscalía investiga y suspende a la ministerio público Carla Rodríguez 👇| 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/GCQRaIGBhY — Chismorreo (@ChismorreoTv) November 9, 2026

Lo que se sabe del caso de Vadhir Derbez

Vadhir Derbez tiene una acusación por parte de una modelo que denunció que en abril de 2026 dentro de un camerino durante la filmación de un video musical en la alcaldía Coyoacán, el actor presuntamente la abordó sin su consentimiento.

Sobre este caso, la Fiscalía de CDMX publicó un comunicado el pasado 6 de noviembre y dijo que la investigación ha permitido reunir datos de prueba suficientes para judicializar el caso y continúa avanzando conforme a derecho.

Como parte de este procedimiento, la Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación.

Sin embargo, derivado de un juicio de amparo promovido por Vadhir, dicha orden quedó sin efectos, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

Es importante precisar que esta resolución no significa que la investigación haya concluido ni exime al investigado de atender los requerimientos judiciales que legalmente correspondan.

Sin embargo, se dio a conocer que el actor tiene otra acusación adicional ante la fiscalía presentada por otra mujer por presunta agresión sexual.

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