Ramón Medina: Hoy se cuentan mejores historias

El actor y director Ramón Medina, atraviesa uno de los momentos más activos de su trayectoria profesional. Con presencia en producciones de Netflix, Prime Video y TV Azteca, el actor mexicano combina su trabajo frente a las cámaras con la escritura, dirección y producción de nuevos proyectos cinematográficos. En entrevista con La Razón, hace un balance de su actividad, habla de la transformación de la industria audiovisual y adelanta los planes con los que busca consolidarse también detrás de cámaras.

“Estoy muy contento. Son tres proyectos que me han generado cosas muy bonitas”, expresa sobre sus participaciones en El Círculo, thriller político de Netflix; Prefiero la muerte, comedia de zombis de Prime Video, y la quinta temporada de la serie La Lotería del Crimen, que emite TV Azteca y que también está disponible en Disney+.

Pero Ramón Medina no se limita a la actuación. Desde hace varios años retomó una inquietud que nació, prácticamente, al mismo tiempo que su carrera artística, crear historias.

El Tip: EL ACTOR cierra el año con un proyecto para ViX, una serie de comedia cuyo rodaje iniciará en unas semanas.

“Empecé a escribir y dirigir cine, casi a la par de que empecé a actuar, hace prácticamente 30 años o un poco más, pero luego lo abandoné un poco porque empecé a trabajar bastante como actor. A partir de 2022 retomé la producción, la escritura, la dirección y no he parado”, expresó el director.

Desde entonces ha escrito y dirigido alrededor de 15 cortometrajes. Recientemente participó en Shorts México con dos trabajos, uno de ellos al lado de patricia Reyes Espíndola. Además viajó a Puebla para filmar un cortometraje. “Éste es dirigido por Melissa de Cima, quien, anteriormente, fue mi asistente de dirección. En esta ocasión, además de actuar, participo como coproductor”.Su siguiente apuesta está en el largometraje. Tiene cinco guiones terminados, entre ellos dos comedias y unas propuestas de terror, para los cuales actualmente desarrolla carpetas de presentación con el propósito de buscar inversionistas. También espera que llegue a las pantallas Año Cero, película en la que dirigió una parte del rodaje.

Al hablar de las condiciones para desarrollar cine en México, dijo: “No ha sido tan complicado para mí levantar los proyectos que he filmado hasta ahora. He tenido la fortuna de que la iniciativa privada me ha tenido confianza para llevarlos a cabo. Ya son más de 10 cortometrajes realizados”.

Sobre la evolución del entretenimiento, considera que actualmente existen más plataformas, géneros y formatos para desarrollar historias. “Ahora hay muchas oportunidades de trabajar para proyectos más arriesgados, diferentes personajes y tipos de producciones de alta nivel”, concluyó.