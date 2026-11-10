Versión Impresa, 10 de Noviembre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- Tras paro, logra personal de módulos alza de 6%
- INE deja pendiente dos años compra de equipo
- Sheinbaum, por retomar Plan A de reforma electoral en 2027
- Plantean reforma anticorrupción y eliminar el fuero
- El jueves, convocatoria para presidencia del INE
- Caos de más de 10 horas por bloqueo en Autopista del Sol
- Debaten Diputados PEF con recortes a árbitro, CNDH y más de mil reservas
- Abroga PJ método de evaluación para desactivar el paro
- Rosa Icela ofrece a madres buscadoras coordinación
- Federación fortifica la seguridad en Sinaloa
- Cifra récord de empleo formal: 23.08 millones
- Personal de UNAM exige 1,800 mdp más en Diputados
- Personal del IMSS vuelve a las calles y va al Senado
- Somos prevé poner queja electoral contra Sheinbaum
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- Electricidad, vuelos y jitomate empujan la inflación a 3.75% durante octubre
- Acciones de Nvidia se desploman 5% por investigación
- Prevén derrama de 240 mdp en México por ITB
- Exportación y producción de vehículos caen hasta octubre
- BMV anota nuevo récord y el peso se aprecia 0.42%
- Aeroméxico y Delta abren tres rutas desde el AICM
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