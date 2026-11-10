Destitución de Hegseth avanza en Congreso de EU

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta una iniciativa de juicio político impulsada por el republicano Thomas Massie, quien lo acusa de iniciar una guerra contra Irán sin autorización del Congreso y de cometer abusos de poder.

La propuesta surge tras la derrota electoral del partido de Donald Trump, que perdió el control de ambas cámaras legislativas, el pasado martes.

Thomas Massie, representante por Kentucky, presentó ayer ocho artículos de acusación ante la Cámara de Representantes. La votación podría realizarse a más tardar el miércoles. El legislador sostuvo que Pete Hegseth ejecutó órdenes ilegales para iniciar acciones militares contra una nación extranjera y advirtió que su permanencia representa una amenaza para la Constitución.

“El secretario de Defensa, Peter Hegseth, con esa conducta, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la Constitución si se le permite permanecer en el cargo”, afirmó.

El Tip: EN EL PROGRAMA 60 Minutes de CBS News, Trump dijo que estaba dispuesto a legalizar la situación de millones de inmigrantes indocumentados.

Los cargos también incluyen presuntos abusos relacionados con la libertad de expresión del senador demócrata Mark Kelly, de Arizona. El año pasado, Pete Hegseth intentó procesarlo junto con otros cinco legisladores que llamaron a las tropas a rechazar órdenes ilegales. Los acusó de sedición y Donald Trump señaló que esa conducta era castigada con la muerte.

La iniciativa podría obtener los votos necesarios en la Cámara baja, donde basta una mayoría simple. Sin embargo, una eventual destitución es menos probable, pues requiere dos terceras partes del Senado, donde los republicanos tienen 53 de los 100 escaños.

2 Escaños rediseñados ganaron los republicanos

Cierre de filas. El mandatario estadounidense defendió a su secretario y rechazó que existan motivos para someterlo a juicio político. En entrevista con Reuters, destacó los resultados de las operaciones militares en Irán y Venezuela. “Bueno, ganó dos guerras. No sé cómo se le puede someter a un juicio político”, declaró el magnate.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también rechazó la propuesta al considerar que iniciar un procedimiento de este tipo durante hostilidades en el extranjero sería una señal negativa para los aliados y adversarios de Washington.

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó a Pete Hegseth desde París, donde participa en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7. Calificó de injusta la iniciativa y destacó el desempeño de su compañero de gabinete. “Creo que Pete trabaja muchísimo. Es increíblemente inteligente”, expresó.

Pete Hegseth, actual Secretario de Guerra de Estados Unidos, fue oficial de la Guardia Nacional del Ejército y copresentador de la cadena Fox News. ı Foto: Especial

Thomas Massie advirtió que las investigaciones demócratas podrían tener mayores consecuencias para Pete Hegseth cuando asuman el control del Congreso en enero. Por ello, pidió al magnate reemplazarlo antes de que termine el control republicano del Senado.

Por su parte, el secretario de Defensa respondió que está dispuesto a defender las decisiones militares de la administración y anunció una conferencia de prensa para este martes, la primera que ofrece en el Pentágono desde mayo.

El funcionario justificó la ofensiva contra Irán por el avance de su programa nuclear. De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, la República Islámica posee 440.9 kilogramos de uranio enriquecido a 60 por ciento. Irán sostiene que su programa tiene fines pacíficos.

En tanto, las operaciones relacionadas con el futuro político de Pete Hegseth superaron los 7.5 millones de dólares en las plataformas Kalshi y Polymarket. En la primera, los operadores calculaban en 71 por ciento las probabilidades de que fuera sometido a juicio político antes de terminar la próxima semana.

9 Meses lleva la guerra de EU e Israel contra Irán

Fin de la guerra. En medio de la presión política, Donald Trump aseguró que el conflicto con Irán está prácticamente terminado desde el punto de vista militar, aunque advirtió que Estados Unidos conserva la capacidad de reanudar los ataques.

Durante una visita sorpresa a la sala de prensa de la Casa Blanca, después de reunirse con el primer ministro de Qatar, afirmó que las fuerzas iraníes quedaron debilitadas y que existe un impulso positivo para alcanzar un acuerdo. “Militarmente, Irán está prácticamente acabado”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, señaló que no parece necesario continuar con las operaciones, pero advirtió que su gobierno está preparado para actuar si cambia la situación. También afirmó a Reuters que Qatar preferiría una solución pacífica.

Sin embargo, las hostilidades continúan. Las fuerzas estadounidenses realizaron ataques contra las defensas aéreas iraníes durante la última semana y el sábado dispararon contra un buque mercante que, según Washington, intentaba romper el bloqueo naval a los puertos de Irán.

Los comicios. El mandatario estadounidense también cuestionó la limpieza de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que los demócratas conquistaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

En un mensaje publicado en Truth Social, criticó que las encuestas no anticiparan la magnitud de la derrota republicana y puso en duda el volumen de votos anticipados. “¿Alguien cree realmente que estas elecciones fueron honestas? ¿Cómo pudieron estar tan equivocadas las encuestas?”, escribió.

Además, sugirió que los sistemas informáticos utilizados para contabilizar los sufragios tuvieron mayor peso que la voluntad de los ciudadanos. “¡Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!”, añadió.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que Donald Trump lo alentó a trabajar con los demócratas que se han acercado a él para negociar una reforma migratoria en el nuevo Congreso.