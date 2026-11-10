León XIV reúne a 2.5 millones en Argentina

León XIV saluda desde el papamóvil en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires, ayer.

El Papa León XIV reunió ayer a 2.5 millones de personas en su primera misa multitudinaria en Argentina, frente al Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. El Vaticano informó que fue el acto más concurrido de su pontificado, iniciado en mayo de 2025. La cifra también fue respaldada por la Policía argentina.

Antes de la celebración, el pontífice visitó el Cottolengo Don Orione, un hogar para más de 400 personas con discapacidad en Claypole. En su recorrido fue recibido por unas 100 mil personas y otras tres mil lo esperaron en la institución.

León XIV afirmó que las personas con discapacidad no son una carga, sino una bendición para la sociedad. También señaló que el progreso de una nación se mide por la manera en que atiende a quienes más necesitan apoyo.

TE RECOMENDAMOS: Trump respalda a su secretario Destitución de Hegseth avanza en Congreso de EU

El mensaje tuvo lugar en medio de los recortes del presidente Javier Milei a programas de salud y asistencia social, que han afectado a casi cinco millones de personas con discapacidad en Argentina.

Aunque el Congreso anuló el veto presidencial a una ley para aumentar los recursos destinados a este sector, el gobierno se ha resistido a aplicarla por su impacto en el equilibrio fiscal.

El Senado analizará una iniciativa para garantizar fondos en el presupuesto del próximo año, a la que el mandatario argentino, Javier Milei, se opone.

El responsable de los servicios de discapacidad del Cottolengo, Fernando Montero, informó que el gobierno entregó recientemente 828 millones de pesos, unos 535 mil dólares, para medicamentos, pañales y alimentos. El dinero, señaló el responsable, cubre aproximadamente, cuatro meses de gastos.

Defiende a familias. Durante la misa, a la que asistieron Javier Milei y su hermana Karina, el Papa habló de los problemas que enfrentan las familias argentinas, como desempleo, violencia y adicciones. También defendió su papel como pilar de la sociedad. El Papa retomó una de las ideas de su antecesor, Francisco: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, rechazó que el mensaje fuera una crítica al gobierno. En cambio, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió a las autoridades escuchar las palabras del pontífice.

Asimismo, León XIV se reunió durante más de una hora con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero. El Vaticano informó que escuchó sus testimonios y propuestas para reforzar la protección dentro de la Iglesia.

Los sobrevivientes solicitaron medidas más estrictas de rendición de cuentas y una política de tolerancia cero ante acusaciones creíbles de abuso. León XIV también ha sido relacionado con la disolución del Sodalitium Christianae Vitae, comunidad peruana señalada por abusos sexuales, físicos y psicológicos, decisión que concretó Francisco en 2025.

El Papa continuará su recorrido por Argentina con visitas a Córdoba y Luján, donde se encuentra la basílica de la patrona del país. Para el miércoles se espera más de un millón de asistentes en esta última localidad, situada a 70 kilómetros de Buenos Aires. La gira por tres países sudamericanos concluirá el 17 de noviembre.