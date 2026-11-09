Versión Impresa, 09 Noviembre de 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Dependencia extinta, bajo revisión Contratos dudosos Se hace justicia, dice Gustavo A. Madero, bastión de la 4T
Claman por continuidad Miller asume la jefatura de gabinete Quinto Informe en Baja California
Caso Segalmex: van 2 denuncias más ante FGR y suman 13; aún sin aclarar, 2 mil mdp
Advirtió ASF falta de transparencia en UAM, que se fue a paro… por lo mismo
CSP: Entregamos casas a personas que nunca imaginaron tenerlas
Reúne alcalde de GAM a Clara y jefes de Morena
Empujan con marcha postulación de Leticia Lozano para Acapulco
Trump ahora admite: política antimigrante fue “demasiado dura”
Informe: Marina del Pilar destaca plan hídrico y más becas
méxico
- Advirtió ASF falta de transparencia en UAM, que se fue a paro… por lo mismo
- Se desploman expedientes ante el Tribunal Electoral
- Informe: Marina del Pilar destaca plan hídrico y más becas
- Empujan con marcha postulación de Leticia Lozano para Acapulco
- CSP: Entregamos casas a personas que nunca imaginaron tenerlas
- Caso Segalmex: van 2 denuncias más ante FGR y suman 13; aún sin aclarar, 2 mil mdp
- Ugalde refuta acusaciones de fraude en 2006
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