Trump admite que su ofensiva contra migrantes fue demasiado dura

EL PRESIDENTE de EU, Donald Trump, antes de abordar el Air Force One en Palm Beach, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció ayer que su política de deportaciones masivas fue demasiado dura tras la derrota republicana en las elecciones intermedias del martes. Sin embargo, reforzó su estrategia con el nombramiento de Stephen Miller como próximo jefe de gabinete de la Casa Blanca, uno de los principales impulsores de las medidas contra los inmigrantes indocumentados.

En una entrevista con el programa 60 Minutes, de CBS, respondió sobre su política migratoria: “Pienso que fue demasiado dura”. La campaña para deportar a millones de personas ha provocado críticas por las operaciones de los agentes federales y los episodios de violencia.

Stephen Miller, quien asumirá la jefatura de gabinete, respalda a los agentes migratorios involucrados en los hechos en los que dos estadounidenses murieron por disparos de elementos federales a principios de este año. Su nombramiento generó preocupación entre quienes consideran que las deportaciones continuarán sin cambios.

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El Dato: EL EMBAJADOR, André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, consideró que la victoria demócrata frenaría retrocesos en la agenda climática impulsados por Trump.

Busca acercamiento. Por su parte, el representante demócrata electo por Texas, Bobby Pulido. manifestó su disposición a trabajar con Donald Trump para impulsar una reforma migratoria. El cantante de música tejana y ganador de un Latin Grammy derrotó a la republicana Monica De La Cruz en el distrito 15, una zona de mayoría latina que los republicanos habían ganado en 2022.

“Quiero convencerlo de que, sinceramente, necesitamos una reforma migratoria para todos nosotros”, declaró en el programa Connect, de MS NOW. Bobby Pulido sostuvo que la inmigración está vinculada con la economía de las familias estadounidenses.

Asimismo, al menos 25 representantes recién electos se incorporarán al Caucus Progresista del Congreso, informó su presidente, Greg Casar. Entre ellos están Claire Valdez, Darializa Ávila Chevalier y Brad Lander, de Nueva York; William Lawrence y Donavan McKinney, de Michigan; Melat Kiros, de Colorado, y Chris Rabb, de Pensilvania.

980 Mil deportaciones se realizaron entre 2025 y 2026

Greg Casar afirmó que es la mayor generación de legisladores progresistas que llega a la Cámara de Representantes y destacó que algunos ganaron contiendas reñidas, mientras otros consiguieron convertir distritos republicanos en demócratas.

SIGUE la disputa. En tanto, las elecciones todavía tienen dos contiendas sin definición por escaños del Senado. En Alaska, la demócrata Mary Peltola aventaja por 637 votos al republicano Dan Sullivan, con 74.09 por ciento del conteo esperado. Mientras que en Misisipi, el demócrata Scott Colom supera por dos mil 645 votos a la republicana Cindy Hyde-Smith, con alrededor de 98 por ciento de las boletas contabilizadas. Ambos resultados podrían modificar la diferencia de escaños entre los partidos.

En la Cámara de Representantes, los demócratas están cerca de superar los 257 escaños que tenían al inicio de la presidencia de Barack Obama y los 258 del gobierno de Bill Clinton.

Asimismo, Donald Trump calificó la derrota republicana como un retroceso para Estados Unidos y aseguró en redes sociales que la Bolsa de Valores perdió tres billones de dólares en un día. Los mercados subieron el miércoles, pero el jueves registraron fuertes caídas ante la preocupación por una mayor regulación de la Inteligencia Artificial, así como de los centros de datos.

“Estados Unidos dio un paso atrás gigantesco en su historia con los resultados de las últimas elecciones”, escribió el mandatario, quien prometió que su partido regresará “más grandes y fuertes que nunca”.

El Tip: TRUMP dijo que podría no respaldar a un sucesor a la presidencia en 2028 y agregó que quizá sea mejor mantenerse al margen.

Jefe del Pentágono. A su vez, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, adelantó que votará en favor de la iniciativa del republicano Thomas Massie para someter a juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Hakeem Jeffries acusó al funcionario de abusar de su poder y poner en riesgo la seguridad nacional por la guerra contra Irán, cuyo costo ha elevado los precios para los estadounidenses. Thomas Massie prevé llevar la propuesta al pleno esta semana.

Mientras que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también cuestionó a Pete Hegseth y lo comparó con “un niño de ocho años que juega con soldaditos de juguete todos los días”.

En tanto, el senador electo por Michigan, Abdul El-Sayed, dijo que está dispuesto a reunirse con el magnate pese a los insultos que intercambiaron durante la campaña. Propuso dialogar sobre los ingresos familiares, el dinero en la política y un sistema de Medicare para todos. Aclaró que no hay reunión programada.

Abdul El-Sayed también dejó abierta la posibilidad de respaldar a otro dirigente para encabezar a los demócratas en el Senado y mencionó al senador Chris Van Hollen.

Más ofensivas. Donald Trump afirmó también que es muy improbable que Estados Unidos reanude los ataques a gran escala contra Irán si avanzan las negociaciones sobre el programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz.

En una entrevista telefónica con CNN, condicionó esa posibilidad a que Teherán acepte un acuerdo sólido. “Depende de si firman o no un acuerdo muy sólido”, declaró.

Nueve meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, el conflicto permanece sin grandes operaciones militares ni avances definitivos en las negociaciones de paz. Irán mantiene ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el transporte mundial de petróleo.

La impopularidad de la guerra y el encarecimiento de la gasolina figuran entre los factores que afectaron a los republicanos en las elecciones legislativas.