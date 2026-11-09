León XIV pide proteger la democracia

EL PAPA León XIV pidió ayer a Argentina salvaguardar su democracia y ejercer el poder con responsabilidad, durante su primera visita al país en casi 40 años, donde se reunió con el presidente Javier Milei, quien buscará la reelección en 2027.

“La autoridad es más auténtica cuando se ejerce como servicio”, expresó el pontífice, quien llamó a los gobernantes a respetar los límites de su poder y procurar el bienestar de toda la población.

También pidió que el crecimiento económico beneficie a los sectores más desfavorecidos, en medio de las críticas de la Iglesia a los recortes sociales de Javier Milei.

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El Papa llegó el domingo a Buenos Aires, procedente de Uruguay, donde fue recibido por el mandatario y su hermana Karina Milei. Las iglesias de la capital hicieron repicar sus campanas y multitudes salieron a las calles para recibirlo. Su visita se extenderá hasta el miércoles y contempla actividades en cuatro ciudades.

El Papa León XIV también advirtió que la democracia requiere respeto a las diferencias y confianza en el Estado de derecho. Su agenda incluye visitas a un centro de atención para personas con discapacidad, una prisión y encuentros con trabajadores, religiosos y obispos. Las autoridades estiman que unos siete millones de personas podrán verlo durante su estancia.