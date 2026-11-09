Eisenkot busca formar un gobierno de unidad

El opositor Gadi Eisenkot recibió ayer el encargo del presidente de Israel, Isaac Herzog, para formar un nuevo gobierno y sustituir a Benjamin Netanyahu, quien perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones del 27 de octubre. El dirigente aseguró que está dispuesto a integrar una coalición con el Likud, de Benjamin Netanyahu, y el Partido Sionista Religioso, siempre que él encabece el Ejecutivo.

“Estoy convencido de que es posible formar rápidamente un nuevo gobierno con una mayoría sustancial en la Knéset”, declaró. También afirmó que Israel necesita un liderazgo nuevo y que los ciudadanos no deben volver a sentirse excluidos por sus gobernantes.

Isaac Herzog justificó su decisión al señalar que Gadi Eisenkot cuenta con el respaldo de la mayoría de los diputados, pese a que el Likud obtuvo 27 escaños, frente a los 21 de Yashar!, el partido del opositor. El mandatario también habló de una nueva realidad política tras la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, donde consiguieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

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El Tip: Eisenkot tiene tres opciones: un acuerdo de reparto de poder con Netanyahu, el apoyo de los partidos liderados por árabes o un acuerdo con los partidos ultraortodoxos.

El apoyo de la Knéset. Gadi Eisenkot dispone de 28 días, con una prórroga posible de otros 14, para formar su gobierno. Entre sus posibles aliados están los partidos árabe-israelíes. Raam anunció que respaldará al opositor como primer ministro, incluso sin un acuerdo previo de coalición. Sus ocho diputados acercarían a los partidos afines al líder opositor que suman 48 escaños, a los 61 necesarios para alcanzar la mayoría.

La Lista Conjunta, con otros 11 lugares, también se mostró dispuesta a facilitar un gobierno encabezado por Gadi Eisenkot, aunque mantiene como postura oficial la abstención. Raam busca evitar que el Ejecutivo dependa del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá.

El opositor estableció como condiciones reconocer a Israel como Estado judío y democrático, respetar su declaración de independencia, aceptar el servicio militar o nacional y reconocer a Hamas como terrorista.

LAS lluvias. Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza empeora. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció que las lluvias inundaron cientos de miles de tiendas de campaña de familias desplazadas.Un periodista documentó cómo varios hombres lloraron al comprobar que no podían proteger a sus hijos del agua y el frío. Los colchones quedaron empapados y los menores de cinco años carecen de ropa adecuada, calefacción y refugios contra la lluvia y el viento.

Philippe Lazzarini recordó que la población enfrenta su cuarto invierno en condiciones extremas. A un año del alto al fuego, las familias permanecen entre escombros, tiendas inundadas y aguas residuales desbordadas. Por ello, exigió permitir la entrada continua de ayuda humanitaria.

El ministro de Salud palestino, Majed Abu Ramadan, advirtió que las inundaciones elevan el riesgo de gripe y neumonía por el frío, la humedad y el hacinamiento. También alertó sobre la contaminación del agua y los alimentos, la acumulación de basura y la proliferación de roedores e insectos.

El sistema sanitario tiene capacidad limitada para atender nuevas emergencias por los daños en hospitales y la falta de medicamentos, combustible y personal.

Ante nuevas tormentas y temperaturas más bajas, Abu Ramadan pidió refugios seguros, cobijas, ropa de invierno, agua potable, artículos de higiene y reparación de las redes de drenaje. Advirtió que la crisis amenaza la salud pública y pidió una respuesta internacional para evitar más muertes y posibles epidemias.