¿Dónde ver La Mansión VIP 2, reality de HotSpanish?

16 influencers, creadores de contenido y personalidades de Internet estarán dispuestos a todo por mantenerse en la competencia de La Mansión VIP 2, que inicia este domingo. La producción de HotSpanish promete convertirse en uno de los realities más comentados del momento.
Si no quieres perderte el arranque de esta nueva temporada, en La Razón te contamos dónde ver La Mansión VIP 2 y seguir cada momento de la convivencia desde el primer día.
¿Dónde ver La Mansión VIP 2, reality creado por HotSpanish?
La Mansión VIP 2 podrá verse a partir de este domingo 8 de noviembre a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs (@hotspanishvlogs), que acumula 16,3 millones de suscriptores y 891 videos. La transmisión es gratuita, sólo necesitas un dispositivo móvil o televisión y acceso a Internet.
¿A qué hora inicia La Mansión VIP 2?
Para no perderte las revelaciones y novedades del reality show, te recomendamos mantenerte pendiente de los canales oficiales del creador de contenido, cuyo nombre real es Roberto González:
- Kick: hotspanishreal
- Snapchat: HotSpanishtv
- Instagram: Hotspanishreal
- X (antes Twitter): Hotspanishtv
- TikTok: lamansionvipmx
- Canal de WhatsApp: HotSpanish
¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Mansión VIP 2?
Hasta el momento, HotSpanish sólo ha anunciado a 10 de los 16 participantes de La Mansión VIP segunda temporada, ellos son:
- Karely Ruiz
- Itatí López
- Tony Aguirre
- João Ferreira
- Edwin Mendoza
- Paolita Suárez
- Doña Alegría, cuyo nombre real es Leticia Guajardo
- Cintia Cossio
- Rod Contreras
- Bellakath
¿Quiénes participaron en la primera edición de La Mansión VIP?
Los participantes originales de La Mansión VIP 1 fueron:
- Alfredo Adame
- Niurka Marcos
- Sol León
- Naim Darrechi
- Queen Buenrostro
- Eli Esparza
- Aldo Arturo
- Katy Cardona
- Carlos Alberto
- Agustín Fernández
- Rocío Sánchez
- Suavecito
- Bruno Espino
- Jessica Sodi
- Aída Merlano
- Willito Lonche de Huevito
MazaClan y Kim Shantal también fueron parte de la primera temporada, pero se integraron unas semanas después.
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