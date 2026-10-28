¿Quién es Tony Aguirre, el tercer habitante confirmado para La Mansión VIP 2? | VIDEO

Se reveló a Tony Aguirre como el tercer participante confirmado de La Mansión VIP en su segunda temporada, una noticia que emocionó a los seguidores del cantante de corridos tumbados y al público del reality show de HotSpanish.

En redes sociales ya circula el video que muestra a los enmascarados del programa recorriendo una casa hasta que encuentran al famoso que aparece asando carne y mira a la cámara con una sonrisa.

Algunas reacciones tras anunciarse su participación fueron:

“OMG no inventes, ¿no pueden ganar todos?"

“Se viene fuegooo”.

“El Tony ya ganó”.

“Por este sí me veo La Mansión”.

“Se armó la carnita asada”.

“Alvvvv!!! Se va poner bueno la neta”.

¿Quién es Tony Aguirre?

Tony Aguirre nació en Ciudad Obregón, Sonora, en septiembre de 1991. Es un reconocido cantante y compositor mexicano de música regional especializada en corridos y música bélica.

Inició su trayectoria musical alrededor de 2008, donde incursionó en el rap y el hip hop antes de mudarse a Tijuana.Con los años dio el salto definitivo al regional mexicano, donde logró consolidarse gracias a su estilo característico como intérprete y a su faceta como compositor para diversas agrupaciones.

Uno de sus temas más populares es “El Gavilán”, un éxito viral interpretado en conjunto con Peso Pluma y Luis R Conriquez que superó los quinientos millones de reproducciones en plataformas digitales.Además, ha colaborado con otros nombres destacados como Grupo Firme, Xavi, Los Dareyes de la Sierra, Paty Cantú, Código FN y Lefty SM, logrando mantener millones de oyentes mensuales.

Aguirre compartirá el encierro junto a la modelo de OnlyFans e influencer Karely Ruiz y la creadora de contenido de belleza Itatí López. Para el cantante, esta experiencia abre la puerta para mostrar su faceta más personal y cercana ante una audiencia distinta a la que suele seguirlo únicamente en los escenarios o plataformas de streaming.

Esta participación representa la primera incursión de Tony Aguirre en un formato reality de convivencia continua.El programa tiene su estreno programado para el domingo 8 de noviembre de 2026 a través de YouTube, donde el público participará de forma directa votando para decidir quiénes se quedan en la competencia.

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