Karely Ruiz es la primera confirmada para La Mansión VIP 2 | VIDEO

Karely Ruiz es la primera confirmada para La Mansión VIP 2, una noticia que emocionó a los millones de seguidores de la influencer mexicana, pues esta oportunidad les permitirá conocerla más a fondo.

La modelo de OnlyFans ha sabido crear una comunidad que va más allá del contenido para adultos, pues también se ha preocupado por apoyar a sus seguidores en diversos momentos de su carrera como influencer.

Confirman a Karely Ruiz para La Mansión VIP

En las redes sociales oficiales de Karely Ruiz y Hot Spanish, se publicó un reciente video en el que con la canción oficial de La Mansión VIP, donde un hombre enmascarado aparece siguiendo un rastro de pétalos de rosa.

El personaje enmascarado camina hasta llegar a un baño, donde la modelo mexicana lo espera dentro de una bañera con más flores rojas dentro. Las imágenes la muestran quitándose una máscara para revelar su identidad.

Asimismo, destaca la fecha del estreno de la segunda temporada del exitoso reality show que reúne a grandes celebridades del Internet en México.

El público reaccionó con emoción por la noticia del ingreso de Karely al programa de telerrealidad. Te compartimos algunas reacciones a continuación:

“Si es la primera, ¿los demás quiénes serán?”

“Vas a ganar amor”.

“Wooow. No vamos a dormir nada esta temporada”.

“Hot Spanish, la estás rompiendo de nuevo…“

“Era humillar a La Casa de los Famosos, no extinguirla”.

“No ha empezado y ya sabemos quien va a ganar”.

Karely Ruiz es una modelo, influencer y creadora de contenido mexicana, nacida el 28 de octubre de 2000 en Monterrey, Nuevo León, por lo que tiene 25 años de edad.

Estudió enfermería y comenzó a ganar notoriedad en redes sociales alrededor de 2018 tras la difusión no consentida de fotografías personales, un evento que logró impulsar su presencia digital y una carrera el OnlyFans.

Ha participado en programas locales y de entretenimiento como Mitad y Mitad, Es Show y La Más Draga (2023). Ahora, ha sido confirmada para La Mansión VIP, el reality show virtual conducido por HotSpanish

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