¿Por qué Sebastián Rulli demandó a Cecilia Galliano?

Sebastían Rulli interpuso una demanada contra su ex esposa, Cecilia Galliano, una noticia que sorprendió a quienes recordaban que los famosos llevaban una relación cordial tras su separación, principalmente por su hio Santiago, de 16 años de edad.

De acuerdo con lo detallado por el periodista de espectáculos Gabo Cuevas, el matrimonio habría regresado a los juzgados a poco más de 15 años de su divorcio, pues parece que el actor busca que haya un ajuste en el convenio alimenticio.

¡Sebastián Rulli EXIGE le reduzcan la pensión de su hijo en común con Cecilia Galliano! El actor asegura que realiza DOBLE pago porque él vive en Estados Unidos#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/7tJ0qkM2E4 pic.twitter.com/5vAflzmCDt — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 22, 2026

Fue tras una entrevista para Televisa Espectáculos que se reveló el motivo detrás de la demanda de Sebastián Rulli. El medio explicó que desde su separación y divorcio de Cecilia Galliano, él se ha hecho cargo de todos los gastos de su hijo en común, Santiago.

“Desde su separación y posterior divorcio, Sebastián Rulli se ha hecho cargo de los gastos de su hijo tras la firma de un convenio en la que se estableció una cantidad de dinero mensual destinada a cubrir absolutamente todas las necesidades. La cantidad se ha pagado de manera puntual”, explicaron en la publicación.

Sin embargo, las circunstancias cambiaron después de que su hijo se fuera a vivir a Estados Unidos, por lo que considera que ahora realiza un “doble pago” de varios mismos conceptos.

Finalmente, el galán de Televisa dijo que la demanda no tiene como objetivo dejar de cumplir con sus obligaciones económicas con su hijo; sin embargo, sí busca que se haga un ajuste en el convenio que consiguió con la conductora Cecilia Galliano.

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli se conocieron a través del modelaje en México, ya que ambos compartían origen argentino y trabajaron en el mismo medio antes de consolidar sus respectivas carreras en la televisión.

La pareja anunció 13 de abril de 2011, y su divorcio se concretó formalmente ese mismo año, casi tres años después de haberse casado en diciembre de 2008.

En enero del 2010 recibieron a su hijo, Santiago, quien actualmente tiene 16 años de edad y mantiene una relación cercana con ambos, pese a que ya no vive en México.

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