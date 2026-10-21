El comediante Kevyn Contreras, mejor conocido como Bicolor, en La Granja VIP, ha resaltado por sus cómicas composiciones musicales. Todo parece que este talento lo heredó de su padre: Jaime Contreras Domínguez, una figura muy querida en Nuevo León. Descubre quién es y cuál es su trayectoria.

¿Quién es Jaime Contreras Domínguez, el papá de Kevyn Bicolor, y a qué se dedica?

Jaime Contreras Domínguez, conocido artísticamente como Jimbo, es un músico y baterista mexicano originario de Monterrey, Nuevo León.

El papá de Kevyn Bicolor reconocido por haber sido integrante de la agrupación norteña y grupera Los Bronce de Apodaca, así como por su paso por otras agrupaciones del género como Los Cazadores.

A raíz de padecer alcoholismo, se retiró de la música y se convirtió en Pastor de una Iglesia, donde predica.

Así es la relación de Kevyn Bicolor y su papá

Durante una entrevista en el programa CAPOM, Kevyn Bicolor habló de la relación que mantiene con su papá, Jaime Contreras Domínguez. El comediante de 30 años relató que su papá y su mamá se separaron poco tiempo después de que él naciera, por lo que está acostumbrado a vivir sin él.

“Lo veo más en las portadas de los discos. Mi hermano Edgar es también hijo de Jaime, pero ya cuando nací yo, ya había más pedit*s y se separan (mis papás). Entonces nunca me tocó convivir nada con mi padre”, dijo.

Además, expresó que, pese a verse en ocasiones especiales como Navidad o Año Nuevo, únicamente existe entre ellos una relación de “conocidos” y no de “padre e hijo” como se esperaría.

“Sí nos vemos, pero muy de amigos. La verdad platico más contigo, que casi no nos vemos, que con mi padre. (Me dice) ‘¿Qué onda Kevin?, ¿cómo va todo?, ¿cómo van los shows?’, ‘Muy bien’, ‘feliz año nuevo’“, explicó Kevyn Contreras.

Sin embargo, reconoció que admira su trayectoria artística en el mundo grupero: “Es músico, pero ahorita es pastor. Y fue un músico, la verdad, muy ch*ngón, del ambiente grupero”.

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