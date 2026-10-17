Jorge D’Alessio en concierto, en Pachuca, el 16 de octubre de 2026.

El cantante Jorge D’Alessio alarmó a los asistentes del concierto de Matute en la Feria San Francisco Pachuca 2026 pues sufrió una aparatosa caída del escenario al suelo.

Aunque el incidente causó preocupación entre los fans, el propio músico reapareció horas después, con varias heridas en el rostro, brazos y mano, para explicar qué pasó y aclarar cuál es su estado de salud.

Jorge D’Alessio se cae del escenario en concierto; reaparece con heridas: ‘No dejaba de sangrar’

Jorge D’Alessio recorría la pasarela del escenario, animaba al público y mantenía la energía característica de los conciertos de Matute, cuando cayó al suelo de forma inesperada. De acuerdo con el cantante, no se percató de dónde terminaba la estructura y terminó precipitándose al vacío frente a los ojos de cientos de personas.

En un video publicado en redes sociales por la banda, el músico relató que el accidente se debió a una modificación en el montaje habitual del escenario.

“¿Saben qué? No vi, por los seguidores, no vi el final de la pasarela. Normalmente tenemos una barra ahí, hoy no estaba, entonces pisé muy duro y me fui”, explicó Jorge D’Alessio.

El cantante reconoció que sufrió cortadas en la ceja, el brazo y la mano, pero destacó que logró terminar la presentación.

“Pero terminamos el show. Bueno, aplicamos el Juangabrielazo”, comentó entre risas Jorge D’Alessio, haciendo referencia a las comunes caídas que solía tener Juan Gabriel.

La vocalista de Matute detalló que las heridas de su compañero lucían graves, pero que actualmente se encuentra bien: “Tenía abierto ahí, la mano no le dejaba de sangrar”. Además, recordó que el golpe detuvo por completo el espectáculo: “Cuando no te parabas, todos dejamos de tocar. Fue horrible”.

Ella agregó que, cuando Jorge D’Alessio cayó del escenario, el resto del grupo corrió a asomarse al lugar en el que fue el accidente: “Había cases, había ventilador, cayó encima de cualquier cantidad de cosas”.

Jorge explicó, en un video, su corte en la ceja izquierda, el enrojecimiento en uno de sus brazos y la lesión en su dedo. Confirmó que no pasó a mayores y se encuentra bien.#Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes https://t.co/MZzL2iKyEu pic.twitter.com/VgmAI7mAdy — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 17, 2026

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