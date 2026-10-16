¿Se enojó? Ernesto Laguardia tacha de ‘innecesaria’ la confesión de Mariana Ochoa sobre su romance | VIDEO

Parece que Ernesto Laguardia no disfrutó tanto de recordar su pasado con Mariana Ochoa como muchos esperaban, pues tacho de innecesaria la revelación que hizo la ex integrante de OV7 durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

Y es que la actriz recordó cuando ella y el histrión mantuvieron un breve romance en 2003, lo que llevó a que ambos hablaran sobre como fue el noviazgo y cómo llegó a su fin.

Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia ı Foto: Captura de pantalla IG lacasafamososmx

Por su parte, Ernesto Laguardia ha destacado la importancia de mantener el respecto hacia su esposa Patricia Rodríguez y la estabilidad de su familia.

Esto dijo Ernesto Laguardia sobre el romance con Mariana Ochoa

En un encuentro con la prensa, el actor de telenovelas habló sobre los comentarios de su ex compañera de La Casa de los Famosos México sobre una relación pasada con él y admitió que no le parecía que fuera información relevante.

“Mi esposa sabe que yo la respeto por sobre todas las cosas, tiene todo mi amor y agradecimiento, soy el hombre más afortunado que existe de tenerla y amarla todos los días. Creo que fue una confesión innecesaria, un poco parte de su juego”, afirmó el actor.

El artista reiteró que la estabildiad en su matrimonio impidió que surgieran discusiones sobre el pasado y que su esposa mantiene confianza plena en la relación.

“Mi esposa es una mujer que está muy segura de mí, de nuestro amor, de nuestra familia y es toda una señora”, agregó el famoso.

Ernesto Laguardia contrajo matrimonio con Patricia Rodríguez en mayo de 2007. Desde entonces, la pareja mantiene una relación estable. Parece que mantener dicha estabilidad fue parte del motivo para fijar una postura pública ante los medios de comunicación respecto a su romance de hace años con Mariana Ochoa.

Fue dentro de La Casa de los Famosos México que la cantante habló de un vínculo con el famoso que duró entre dos y tres meses. En ese sentido, admitió que hubo salidas, coqueteos y besos, pero la relación terminó cuando él dejó de buscarla sin una razón aparente.

En el desarrollo de la transmisión del programa, el propio actor aclaró el motivo de su distanciamiento, pues en ese momento atravesaba una pausa en su relación previa, y al reanudar ese noviazgo, optó por interrumpir el contacto con la cantante.

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