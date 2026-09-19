Luego de que Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa revelaran en La Casa de los Famosos que salieron un par de veces, hace más de 20 años, usuarios en redes sociales revivieron un video donde aparecen juntos y muy cariñosos.

Aunque la diferencia de edad entre los actores, de 20 años, es bastante marcada, sus fans aseguran que “hacían buena pareja”.

Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa confiesan que salieron

En la sala principal, Mariana Ochoa dijo frente a Ese Pérez, Karina Torres, Gema Garoa, Yahir y Ernesto Laguardia que desde hace 20 años el exconductor de Hoy le debe respuestas.

“Me invitó a salir, pero después nunca más me volvió a hablar, entonces mi pregunta es... ¿qué pasó o no pasó?”, aseguró la cantante.

Ernesto Laguardia le respondió de inmediato, con una sonrisa: “Sí te volví a hablar y salimos varias veces, pero yo tenía novia... y sí sabías”, dejando impactados al resto de habitantes de La Casa de los Famosos México. Además, aseguró: “¡Si me quedo, les cuento todo!”.

Mariana: "Salimos, pero después nunca más me volvió a hablar". Ernesto: "Sí te volví a hablar y salimos varias veces, pero yo tenía novia... y sí sabías". Jajaja noooo, quedó expuesta de la forma más sutil. Ella jurando inocencia y Ernesto la dejó como la verdadera tremenda que… pic.twitter.com/Q2mEcTDEbW — El Old Aesthetic ✨ (@Eloldvintage) September 19, 2026

¿Fueron novios? Reviven video de Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa cuando salían

A raíz de las declaraciones de Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México sobre su breve romance, en redes sociales un usuario compartió un video de 2003 protagonizado por la cantante y el actor.

En el clip la integrante de OV7 le cuenta a Laguardia “Me voy a Azteca. Me duele mucho, pero creen mucho en mí”, pues estaba a punto de iniciar a grabar la telenovela La hija del jardinero con TV Azteca, la cual protagonizó con el galán Carlos Torres.

En otra escena aparece Ernesto Laguardia abrazando y besando en la comisura de la boca a Mariana Ochoa, y diciéndole “échale ganas”, lo que deja entrever que hubo algo entre ellos. Este cariñoso detalle no pasó desapercibido por usuarios de redes sociales, quienes aseguran que habrían sido una gran pareja, aunque en ése entonces la cantante tenía 24 años y él 44.

Lo cierto es que ninguno confirmó en aquel momento si estaban en una relación o no, pero por las palabras de Laguardia, habría sido sólo un breve romance.

Pues si hacían bonita pareja Ernesto y Mariana hace más de 20 años 😳#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/EixGFGmvgL — Lú (@revivaltofly) September 19, 2026

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