Tras polémica, Ed Sheeran dice que la situación en Gaza es ‘injustificable’; inicia su concierto sin telonero

Ed Sheeran asiste a la Gala Time100, en Nueva York, el 24 de abril de 2025

Ed Sheeran abrió un concierto solo este sábado; hizo algunos comentarios sobre Gaza después de que la polémica girara en torno a su tour y los grupos teloneros se retiraran en solidaridad con el telonero Macklemore, quien fue apartado tras hacer comentarios pro-palestinos en el escenario.

El músico dijo que quiere que su música y sus espectáculos traten sobre unidad y humanidad, no sobre política. Pero dijo que los ataques en Israel del 7 de octubre de 2023 fueron horribles y que lo que está ocurriendo en Gaza es “catastrófico e injustificable”.

“No quiero decepcionar a los fans, y nunca he querido ser un músico activista, pero esto me ha puesto en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el tema político más complejo del planeta”, dijo Ed Sheeran durante su actuación en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Los asistentes al concierto llegan al Lincoln Financial Field antes de un concierto de Ed Sheeran en Filadelfia, el sábado 19 de septiembre de 2026. ı Foto: AP

Los comentarios ante un estadio casi lleno llegaron tras una semana tumultuosa que comenzó con el rapero Macklemore, el telonero original de Sheeran en Estados Unidos, siendo eliminado tras exclamar “Free Palestine” durante un concierto el 5 de septiembre en Nueva Jersey.

Ed Sheeran aseguró que no fue responsable de la decisión, que se produjo a instancias del propietario de los New England Patriots, Robert Kraft. Su empresa posee un estadio donde la gira de Sheeran estaba programada para el viernes.

A las pocas horas de la declaración de Sheeran el martes, sus colaboradores se retiraron.

Sheeran ha interpretado gran parte de sus conciertos en solitario en la gira Loop, pero en cada parada le acompañó en varias canciones la banda irlandesa de folk Beoga. Macklemore fue reemplazado por la banda danesa Lukas Graham y el cantante irlandés Aaron Rowe antes de que se retiraran, y Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto que viajara con Sheeran por Sudamérica a finales de este año antes de que él también se retirara esta semana.

Antes del espectáculo de este sábado, un pequeño grupo de manifestantes pro-palestinos se congregó fuera del estadio. Hillary Steinberg, de 34 años, dijo que consiguió entradas para el concierto hace un año, pero que acabó recibiendo un reembolso y asistió a la manifestación en su lugar, decepcionada porque Sheeran no tomó una postura.

“Hasta esta semana, fui un gran fan de Ed Sheeran”, dijo Steinberg. “Creo que todo arte es político, y toda música es política, y por eso esta elección —aunque él decía que no era cómplice— es una elección política.”

Manifestantes pro-Palestina afuera del Lincoln Financial Field de Filadelfia, EU, el sábado 19 de septiembre de 2026. ı Foto: AP

Diane Savitz, una mujer de 53 años de Stroudsburg, Pensilvania, consiguió entradas hace meses y asistió. Dijo que es una gran fan de Sheeran, que no cree que él haya hecho nada malo y que un concierto no es el lugar para la política.

“Un concierto debería ser para que la gente disfrute de la música. La música debe unir a la gente”, dijo Savitz. “Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, pero no todas las plataformas son el lugar adecuado para ello.”

Macklemore dijo el miércoles que donará un millón de dólares para apoyar los esfuerzos de ayuda palestina y pidió a Kraft que iguale el regalo; un portavoz de Kraft ha dicho que tanto el multimillonario como Sheeran han acordado donar 2 millones de dólares cada uno, pero no ha especificado a dónde se dirigirá el dinero. Los representantes de Sheeran no han respondido a múltiples solicitudes de comentarios.

La gira Loop de Sheeran fue la más taquillera del mundo, con una recaudación media de taquilla de más de 7 millones de dólares por ciudad, según informó Pollstar en mayo. Hasta finales de 2025, Sheeran fue el tercer grupo de conciertos con mayores ingresos desde 2021.

Ed Sheeran declaró que el promotor de la gira fue en última instancia responsable de la decisión de dejar a Macklemore.

Macklemore y Ed Sheeran ı Foto: Instagram

El ganador del Grammy fue tajante a principios de esta semana en que no se dejaría arrastrar a la discusión sobre la guerra en Gaza, argumentando que sus fans no acuden a sus conciertos para escuchar sobre estos temas.

También dijo que “habló largo y tendido con los locales durante toda la semana para intentar construir un puente” antes de que Macklemore fuera descartado. Insistió en que nunca defraudaría voluntariamente a sus fans ni abandonaría al grupo de gira ni a otros que dependen de él para ganarse la vida.

Aunque los promotores y los locales ejercen gran poder sobre las giras, los expertos dicen que un artista de la magnitud de Sheeran suele tener la última palabra sobre lo que ocurre en torno a los espectáculos.

Sheeran dijo al público en Filadelfia que todos son bienvenidos en sus conciertos y que pueden tener puntos de vista opuestos mientras siguen cantando sus canciones, que tratan sobre “amor, esperanza y unidad”.

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