La plataforma de streaming Disney+ sorprendió a sus usuarios pues dio a conocer que todos sus planes incluirán anuncios. Este cambio generó dudas entre los suscriptores mexicanos, quienes se preguntan si la medida afectará sus cuentas y qué tipo de publicidad aparecerá en sus contenidos.

En La Razón te contamos sobre este ajuste.

Disney+ anuncia que todos sus planes incluirán publicidad, ¿aplica para México?

Disney+ actualizó sus términos de suscripción recientemente y confirmó que incluso los planes Estándar y Premium podrían incluir pausas promocionales. La noticia causó inquietud, ya que muchos usuarios pensaban que al pagar por estos niveles estaban libres de interrupciones mientras disfrutaban de sus películas favoritas.

La compañía compartió un comunicado oficial: “Disney+ ofrece algunos planes sin interrupciones publicitarias durante las series y películas: Disney+ Estándar y Disney+ Premium.

Sin embargo, estos planes pueden incluir contenido promocional, clips o tráileres de otros títulos de Disney+, productos y servicios, además de contenido propio de la marca o de nuestros patrocinadores. El contenido en vivo o los eventos especiales pueden incluir interrupciones publicitarias”.

Anuncio de Disney+ ı Foto: X @CartoonsOTMoon

En el caso de México, la plataforma Disney+ explicó que los planes Estándar y Premium no se convertirán en servicios con comerciales tradicionales como ocurre en Europa, donde ya existen quejas por la cantidad de anuncios.

Para suerte de muchos, aquí los usuarios únicamente verán pequeñas pausas promocionales relacionadas con la marca, sus producciones o patrocinadores, sin afectar de manera significativa la experiencia de visualización.

Los únicos perfiles que se salvarán de estos anuncios son las que tengan activado el Modo Junior. Usuarios de Disney+ expresaron en redes sociales quejas respecto a esta medida y aseguran que el streaming ha cambiado para mal.

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