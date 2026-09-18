Black Torch: De manga cancelado a uno de los animes del año, finaliza su primera temporada

Black Torch ha llegado al final de su primera temporada en la plataforma de streaming Crunchyroll tras adaptar por completo la historia original de Tsuyoshi Takaki, que fue cancelada tras solo 5 tomos en 2018.

De momento, no hay una confirmación oficial sobre el futuro del anime, de acuerdo con Crunchyroll Latinoamérica, lo que alza la pregunta de si sería posible reactivar el manga o si la productora podría alargar la historia con un arco original.

¿Podrá Jiro vencerlo?



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Black Torch sigue la historia de Jiro Azuma, un estudiante de preparatoria entrenado en el arte ninja, quien puede hablar con los animales. Tras esto, se encuentra con un gato herido llamado Rago, que en realidad es la legendaria Estrella Negra de la Perdición. Junto a La Oficina de Espionaje, deberán enfrentarse a hordas de mononoke, un monstruo o fantasma del folclore japonés.

Black Torch cierra su primera temporada con una última épica batalla

Este 19 de septiembre se estrenan los últimos episodios de Black Torch que en las escenas de acción mantiene una animación a la altura de uno de los animes de género shonen más destacados del año. La mezcla de estilos a veces choca un poco a la vista, pero por lo general se muestra una animación fluida y clásica de las producciones japonesas.

La batalla final aparece rodeada por momentos épicos y varios power ups en medio de la pelea, mientras se destaca la unión de Jiro con Rago que los lleva a obtener una fuerza que supera incluso a Amagi, el mononoke que lidera una guerra en contra de los humanos y cuya historia, aunque es desmenuzada, no termina de justificar las motivaciones detrás de su deseo por destruir a la humanidad.

Asimismo, no falta el fanservice que aunque es bastante evidente, ocurre en dosis pequeñas para mantener el ambiente de tensión a lo largo de la batalla final. El anime logró cerrar apropiadamente el arco del primer gran villano del anime; sin embargo, quedaron algunos cabos sueltos como la situación de la madre de Ichika, el destino de los mononokes que permanecen en el mundo o los próximos desafíos de Jiro y Rago que promete la escena final.

Black Torch se convirtió en una de las series más populares de la temporada de verano de 2026 en Crunchyroll gracias a su ritmo ágil, la animación de combates y la dinámica de los protagonistas; en 2018, las bajas ventas y falta de popularidad del manga fue lo que provocó su cancelación.

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