En las próximas semanas la Ciudad de México será escenario de la visita de dos figuras extraordinarias del cine mundial: el ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu y el actor estadounidense Tom Cruise.

El director mexicano y el histrión estarán en la capital del país el 25 y 26 de septiembre, como parte de la gira internacional de Digger, la nueva producción de Warner Bros. Pictures.

La visita es uno de los eventos más esperados del año para los amantes del cine, pues marca la primera colaboración entre ambos artistas en un proyecto de este tipo. No te pierdas este encuentro y descubre cuándo y dónde podrás verlos en México.

Digger: ¿Cuándo ver a Tom Cruise e Iñarritu en México en la promoción de su primera película juntos?

El gran momento de la visita será el 25 de septiembre en Parque Toreo, donde Iñárritu y Tom Cruise se reunirán con fans y medios en una orange carpet especial para presentar la película Digger en México.

El centro comercial Parque Toreo se encuentra en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Ha albergado eventos similares de cintas como Otro viernes de locos, Beetlejuice 2, Bad boys 4, Barbie y El diablo viste a la moda 2.

Tom Cruise aparece irreconocible en primer tráiler de Digger de Iñárritu ı Foto: Warner Bros. Pictures

Reparto de Digger

La película cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Tom Cruise, acompañado de Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

La fotografía de Digger está a cargo de Emmanuel Chivo Lubezki, tres veces ganador del Oscar, quien vuelve a colaborar con Iñárritu tras Birdman y El renacido.

Tráiler oficial de la película Digger

A continuación, te compartimos el tráiler oficial subtitulado en español latino de la cinta Digger, dirigida por el mexicano Alejandro G. Iñárritu.

Te puede interesar: