Tom Cruise: ¿Qué edad tiene, de dónde es y a qué equipo le va en el Mundial 2026?

Tom Cruise en la ceremonia de Clausura del Mundial 2026

Tom Cruise es uno de los actores de Hollywood más conocidos por sus sagas de Misión Imposible y Top Gun, entre otras cintas de gran renombre en las que participó.

El histrión apareció en la final del Mundial 2026 y ofreció un emotivo discurso previo al juego entre Argentina vs España.

¿Qué edad tiene Tom Cruise?

Tom Cruise tiene 64 años de edad, pues nació el 3 de julio de 1962, lo que llamó la atención es que el histrión se ve mucho más joven para la edad que tiene.

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¿De dónde es Tom Cruise?

El actor Tom Cruise es originario de Siracusa, Nueva York, Estados Unidos. Nueva York es la sede de la final del Mundial.

¿A qué equipo le va Tom Cruise en el Mundial 2026?

Tom Cruise estuvo apoyando al equipo de Estados Unidos, durante el Mundial, sin embargo, se le ha mencionado como fan de Lionel Messi, pero su presencia y apoyo visible en el torneo se ha centrado en el equipo de Estados Unidos, especialmente en partidos jugados en territorio estadounidense.

Tom Cruise dio un discurso en la clausura del Mundial 2026 ı Foto: AP

El actor aprovechó la final de la Copa del Mundo para presentar dos adelantos de su nueva película llamada Digger, del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

La cinta narra la historia de Digger Rockwell, un excéntrico magnate del petróleo, considerado el hombre más poderoso del mundo. Sus ambiciosas decisiones y proyectos desatan una catástrofe global que pone en riesgo a la humanidad.

En medio del caos que él mismo provocó, Digger emprende una frenética y absurda misión para reposicicionarse como el salvador de la humanidad antes de que sea demasiado tarde. La película explora con humor negro, sátira y caos los excesos del poder, el ego desmedido y las consecuencias de las acciones de los ultra-ricos.

Es descrita como “una comedia de proporciones catastróficas”. El tono combina el estilo intenso y visual de Iñárritu con un registro más cómico y satírico que sus dramas habituales.

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