Tom Cruise en el MetLife Stadium, en la final del Mundial 2026

Luego de días de intriga y especulación sobre la participación de Tom Cruise en la ceremonia de clausura del Mundial 2026, este domingo millones de personas de todo el globo fueron testigos de la participación especial del actor estadounidense. Esto es lo que dijo.

Tom Cruise sorprende con discurso de unidad en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium reunió a los mejores equipos del planeta y en la ceremonia de clausura estuvo presente el actor estadounidense Tom Cruise.

Previo a que iniciara el partido entre España y Argentina, el histrión se dirigió a los miles de asistentes y millones de espectadores con un mensaje lleno de unidad que sorprendió a muchos.

Tom Cruise recordó cómo inició el Mundial, el pasado 11 de junio en México, una de las sedes del torneo: “Cuarenta y ocho naciones comenzaron un viaje. Cruzaron océanos. Cruzaron fronteras. Cruzaron culturas. Y juntos, nos mostraron por qué este juego pertenece al mundo. Desde tres países anfitriones y desde cada rincón del planeta, hemos sido testigos de la grandeza”.

El intérprete señaló que el futbol es un lenguaje universal que convierte a desconocidos en amigos y que nos recuerda lo que compartimos como humanidad.

“Hoy, solo dos equipos permanecen. España. Argentina. Pero estas historias pertenecen a cada uno de nosotros, a cada nación, a cada jugador, a cada aficionado, a cada voluntario, a cada sueño llevado al campo", añadió.

“Así que mientras nos reunimos para un capítulo final, celebremos un torneo que unió al mundo. Celebremos unos a otros. Esto es futbol. Esto es la FIFA. Esto es unidad. Esto es grandeza”, expresó Tom Cruise.

Tom Cruise gives an inspirational speech while opening the FIFA #WorldCup final:



"So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together. Let us celebrate each other. This is football. This is unity. This is greatness."



(via FOX) pic.twitter.com/xNxQPhnaqA — Variety (@Variety) July 19, 2026

En redes sociales la participación de Tom Cruise causó sorpresa, pues muchos se preguntaban cómo sería la participación del famoso en esta final del Mundial 2026 ya que es una persona “ajena” al futbol.

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