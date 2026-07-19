¿Quién es Jennifer Hudson, cantante que interpreta el Himno Nacional de EU en la final del Mundial?

Jennifer Hudson canta el Himno Nacional de EU en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se realiza en Estados Unidos, en Nueva York, y como país anfitrión antes del juego se interpretará el Himno Nacional de ese país.

Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el Himno Nacional, la artista es una de las voces las conocidas en Estados Unidos por su potencia, brillo y su amplio rango vocal.

Jennifer Hudson ı Foto: IG @iamjhud

¿Quién es Jennifer Hudson?

Jennifer Hudson nació el 12 de septiembre de 1981 en Chicago, Illinois, creció en el barrio de Englewood como la menor de tres hermanos. Es hija de Darnell Donerson y Samuel Simpson, fue criada principalmente por su madre y su abuela en un entorno baptista donde comenzó a cantar a los siete años en el coro de la iglesia.

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Tras graduarse en la Dunbar Vocational High School en 1999, estudió brevemente en la Universidad Langston y en el Kennedy-King College, y trabajó en un crucero de Disney antes de saltar a la fama.

Su participación en la tercera temporada de American Idol en 2004, donde quedó en séptimo lugar pese a ser eliminada, le dio gran visibilidad. Poco después, en 2006, debutó en el cine con el papel de Effie White en Dreamgirls, por el que ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, un Globo de Oro y múltiples premios de la crítica, convirtiéndose en una de las revelaciones más impresionantes de Hollywood. Su poderosa interpretación de “And I Am Telling You I’m Not Going” marcó un hito.

En paralelo a su carrera actoral, Hudson desarrolló una exitosa trayectoria musical con álbumes que combinan soul, R&B y gospel. Sin embargo, en octubre de 2008 enfrentó una tragedia devastadora cuando su madre, su hermano Jason y su sobrino de siete años, Julian King, fueron asesinados en Chicago.

El ex cuñado de su hermana Julia, William Balfour, fue condenado por los crímenes en 2012. Hudson ha hablado públicamente de su proceso de duelo y resiliencia.

A lo largo de los años, Hudson ha diversificado su carrera con roles en películas como The Secret Life of Bees, Sex and the City, en ésta interpretó a Louis de St. Louis, la asistente de Carry Bradshaw.

También protagonizó la película Respect en donde interpretó a Aretha Franklin. También ha sido coach en el programa de televisión La Voz.

Ha ganado dos Grammy y ha sido reconocida por su versatilidad en cine, música y teatro. En 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 2022 completó el prestigioso EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) al ganar un Tony como productora de A Strange Loop, convirtiéndose en la mujer más joven y una de las pocas afroamericanas en lograrlo.

Ese mismo año lanzó su programa de entrevistas The Jennifer Hudson Show y en 2024 publicó su cuarto álbum, The Gift of Love. Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2020.

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