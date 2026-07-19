¿A qué hora canta Justin Bieber en la clausura del Mundial 2026?

Este domingo se celebrará la final de la Copa Mundial 2026, y además del encuentro entre Argentina y España que ha sido esperado por muchos, también se tendrán muchas presentaciones musicales.

Luego de poco más de un mes que se dio inicio a este torneo de futbol, este domingo se sabrá si el albiceleste será bicampeón, o si La Roja podrá llevarse la segunda Copa después de la que se llevaron en Sudáfrica 2010.

Además del resultado que definirá al país que se podrá llevar el trofeo que muchos esperaban, esta clausura del Mundial estará llena de sorpresas musicales que están siendo esperadas por muchas y muchos.

Artistas ceremonia de clausura Mundial 2026

Durante este cierre del Mundial se tendrá un show de apertura en la ceremonia de clausura, y un show de medio tiempo que estará lleno de una gran variedad de artistas y ritmos musicales.

Pero sin duda alguna el show de medio tiempo del Mundial es uno de los más esperados por los hinchas que han seguido el torneo, y por aquellos que son fanáticos de quienes se van a presentar.

Debido a que no se dio a conocer el horario exacto en el que cada uno de los cantantes se presentará durante el Mundial, no se conoce la hora en la que se presentará Justin Bieber, ni ninguno de los otros artistas.

En el Estadio Nueva York Nueva Jersey se presentarán IshowSpeed, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Post Malone, Robbie Williams y Tom Cruise como parte del espectáculo de apertura antes del juego.

Por otro lado, el himno nacional de Estados Unidos será interpretado por una artista que ha sido definida por la FIFA como “una de las artistas más aclamadas del mundo”, Jennifer Hudson, quien ha ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Mientras que el espectáculo a cargo de Balich Wonder Studio tendrá comienzo 90 minutos antes del partido, el show de medio tiempo comenzará entre las 13:50 y las 14:00 horas de este 19 de julio.

Los artistas que se presentarán en el primer espectáculo de medio tiempo que tendrá el Mundial son los siguientes:

BTS

Burna Boy

Coldplay

Gustavo Dudamel

Justin Bieber

Madonna

PS22 Chorus

Shakira

De acuerdo con la FIFA, el espectáculo de medio tiempo “apoyará al Fondo de Educación de FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para expandir el acceso a una educación de calidad y a oportunidades en el fútbol para niños de todo el mundo.”

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