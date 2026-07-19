El beso de Mario Kempes a la Copa del Mundo que predijo la derrota de Argentina en la final ante España (VIDEO)

Mario Alberto Kempes protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 al besar la Copa del Mundo antes de colocarla sobre el pedestal en el MetLife Stadium de Nueva York.

Sin embargo, tras la victoria de España por 1-0 sobre Argentina, gracias al gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo extra, las redes sociales comenzaron a revivir una de las supersticiones más famosas del deporte: la “maldición de tocar la Copa” antes de conquistarla.

Aunque el gesto del campeón del mundo de 1978 buscó rendir homenaje al trofeo que levantó hace casi cinco décadas, para muchos aficionados terminó convirtiéndose en una supuesta “mala señal”.

Cientos de publicaciones comenzaron a bromear con que Kempes había “salado” a la Albiceleste, recordando la vieja creencia de que ningún jugador, entrenador o representante de un equipo debe tocar, levantar o besar un trofeo antes de disputar la Final, ya que hacerlo trae mala suerte.

La famosa cábala que persigue a los campeonatos

La superstición es conocida internacionalmente como la “maldición de tocar el trofeo” y ha acompañado al futbol durante décadas. En distintas ligas y competiciones es habitual ver a capitanes, entrenadores e incluso directivos evitar cualquier contacto con la copa antes del partido decisivo, precisamente para no romper esa tradición.

Aunque no existe ninguna prueba de que esta creencia tenga fundamento, cada vez que un equipo pierde después de que alguno de sus integrantes tocó el trofeo, la teoría vuelve a cobrar fuerza entre los aficionados.

No es la primera vez que ocurre

Casos similares se han presentado tanto en competiciones europeas como en el futbol mexicano. En varias finales de la UEFA Champions League, así como en torneos locales de distintos países, algunos futbolistas han evitado acercarse al trofeo durante la ceremonia protocolaria para no desafiar la superstición.

Otros, en cambio, han decidido ignorarla... y cuando terminan perdiendo el campeonato, las redes sociales hacen el resto, convirtiendo la coincidencia en una historia viral.

¿Casualidad o simple tradición?

Lo cierto es que la derrota de Argentina frente a España no tuvo relación con el beso de Kempes. La Roja terminó conquistando su segundo campeonato mundial gracias al gol de Ferrán Torres y a una sólida actuación durante el tiempo extra.

Sin embargo, para los aficionados más supersticiosos, la imagen del “Matador” besando la Copa antes del silbatazo inicial será un episodio que difícilmente olvidarán, alimentando una de las cábalas más populares y persistentes en la historia del futbol.

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