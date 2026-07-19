Lionel Messi y el inconsolable llanto en el centro de la cancha tras la final perdida ante España en el Mundial (VIDEO)

Las lágrimas se apoderaron de Lionel Messi momentos después de recibir su medalla de subcampeón en el Estadio MetLife de Nueva York, donde Argentina sucumbió 1-0 a manos de España en la gran final de la Copa del Mundo 2026, misma que se definió en tiempos extra.
Luego de recibir su presea de plata, de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el jugador del Inter Miami comenzó a llorar en la cancha. El encuentro ante la Roja habría sido el último para el astro rosarino con la Albiceleste en Mundiales.
EVG
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