¿Quién es Amanda ‘Mandinha’ Gama, esposa de ‘El Dibu’ Martínez, portero de Argentina? Nacionalidad, edad, estatura

Emiliano Martinez, conocido como “El Dibu” Martínez, fue el portero de las selección Argentina, en el último partido en la final del Mundial 2026 se lució al parar varios tiros a gol que le lanzó España.

Pese a que resistió los 90 minutos regulares y el primer tiempo extra, recibió gol en el segundo tiempo extra. En redes sociales se preguntan más sobre su vida personal y su familia tras el papel que hizo en la Copa del Mundo.

¿Quién es la esposa de Emilio “El Dibu” Martínez?

La esposa del portero de Argentina es Amanda ‘Mandinha’ Gama y nació el 18 de enero de 1992 en Londres, Inglaterra, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

Amanda ‘Mandinha’ Gama es empresaria y es conocida porque es diseñadora de interiores, en sus redes sociales promociona su negocio que se llama ‘Mandinha’ Gama y lo fundó en 2014.

Su marca está especializada en habitaciones infantiles, nurseries y espacios familiares. Su marca principal es MiSueños Kids y también Mandinha Martinez Interiors, que ha crecido hasta convertirse en un estudio exitoso y premiado en el Reino Unido.

¿De dónde es ‘Mandinha’ Gama?

Amanda “Mandinha” Gama nació en Londres, Inglaterra. Sin embargo, tiene ascendencia portuguesa y brasileña, pues su papá es portugués y su madre brasileña, pero ella nació en Inglaterra y vive en en Birmingham, Reino Unido, junto a su esposo, el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez.

¿Cuánto mide Amanda ‘Mandinha’ Gama?

Por el momento no se ha dado a conocer cuánto mide la esposa del portero de Argentina. Pero sí se sabe cuánto mide su esposo Emiliano Martínez 1.95 metros.

Él es muy alto y en una entrevista ella contó que la estatura del deportista fue un factor en el que ella estuvo pensando antes de aceptar salir con él.

Sin embargo, en las fotos en las que aparecen juntos se ve que ella es de estatura media o media-alta para una mujer, pero sin números confirmados.

¿Cuántos hijos tienen ‘El Dibu’ Martínez y su esposa?

La pareja comparte en sus redes sociales fotografías de su familia y en las imágenes se puede ver que el futbolista y la interiorista tienen dos hijos: una niña y un niño, quiénes siempre están presentes en los partidos de su padre.

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