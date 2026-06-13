¿Quién es Leena Al Ashqar, esposa de Gianni Infantino, presidente de la FIFA?

El Mundial 2026, donde México es uno de los anfitriones, colocó bajo los reflectores a su máximo responsable, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Sin embargo, más allá de las decisiones deportivas, también recae la atención en su vida privada, que es bastante discreta. En este contexto, muchos se preguntan quién es su esposa, Leena Al Ashqar, y cómo es la familia que acompaña al dirigente suizo-italiano; descúbrelo en La Razón de México.

¿Quién es Leena Al Ashqar, esposa de Gianni Infantino, presidente de la FIFA? Nacionalidad, religión, edad

La esposa de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es Leena Al Ashqar, una mujer de ascendencia libanesa. Su religión es la musulmana y no se ha revelado públicamente su fecha de nacimiento exacta, pero debe tener alrededor de 56 años, como el dirigente suizo-italiano.

Ella es analista de contratos en Qatar Chemical, donde reside junto a su familia.

Según un artículo del medio The Sun, Leena Al Ashqar conoció a Gianni Infantino en el año 2000, cuando trabajaba en la Federación Libanesa de Futbol y él iniciaba su carrera en la UEFA. La pareja contrajo matrimonio en 2001, y desde entonces han mantenido una relación estable y bastante discreta.

Leena Al Ashqar y Gianni Infantino, en diciembre de 2025 ı Foto: Reuters

Aunque suele mantenerse alejada de los reflectores, incluso con sus cuentas de redes sociales privadas, Leena Al Ashqar ha acompañado a su esposo, el presidente de la FIFA, en eventos internacionales, como la final del Mundial de Clubes y la boda del hijo de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia.

¿Leena Al Ashqar y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tienen hijas?

Leena Al Ashqar y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tienen más de 20 años de matrimonio. La pareja tiene cuatro hijas, ellas son:

Las gemelas Alessia y Sabrina

Shania

Dhalia Nora

Infantino ha destacado en varias entrevistas que sus hijas y su esposa son su mayor apoyo y motivación, lo que revela un lado cálido y amoroso, poco visto del dirigente.

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