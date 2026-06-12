¿Quién es Kim Jin-kyung, la esposa de Kim Seung-Gyu, el portero de Corea del Sur?

Recientemente, se dio a conocer la sorprendente noticia de que Kim Jin-kyung, la esposa del portero de Corea del Sur, Kim Seung-Gyu, dio a luz a su hijo después de que él se fuera de su país al Mundial 2026, por lo que tuvo que parir sola.

El portero apodado ‘Mano de araña’ se perdió del nacimiento de su hijo; por otra parte, su pareja publicó una sesión de fotos hace pocos días en donde muestra a su bebé a una semana de haber dado a luz.

“Fue más que solo imaginación, fue un dolor más allá de la imaginación, pero definitivamente fue una experiencia que valió la pena”, expresó ella en sus redes sociales. “Este pequeño ser que hace que mi T capital se desmorone todavía no se ha dado cuenta completamente, ¡pero mamá y papá harán todo lo posible! Te quiero", celebró.

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Kim Jin-kyung, la esposa de Kim Seung-Gyu, el portero de Corea del Sur

Kim Jin-kyung es una modelo y actriz surcoreana, quien saltó a la fama en 2012 cuando formó parte del programa Korea’s Next Top Model de OnStyle, donde alcanzó el segundo lugar.

Nació el 3 de marzo de 1997 por lo que actualmente tiene 29 años de edad. Se casó con el portero de la selección coreana el 17 de junio de 2024 en Seúl y en 2025 reveló su embarazo durante los Premios de Entretenimiento SBS 2025.

Se trata de su primer hijo, por lo que su nacimiento era un momento muy esperado por ella y su esposo. La joven con 451 mil seguidores en Instagram comparte de manera constante fotos donde se ve que es muy unida con su marido, quien utiliza los ratos libres del fútbol para estar con ella.

La pareja no disfrutó mucho haberse separado al momento del nacimiento de su hijo por el Mundial, como se reveló en un video en el que hablan al respecto.

Cuando el jugador Kim Seung-gyu dijo “sería bueno ir juntos, es una lástima”, Kim Jin-kyung respondió: “Si te quedas mucho tiempo en (México), entonces, después de dar a luz, mostraré una capacidad de recuperación loca y luego iré”.

Por su parte, él le respondió “es una ventaja dar a luz cuando eres joven, quédate mucho tiempo” y prometió que iría directamente a Corea del Sur en cuanto tenga la posibilidad.

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