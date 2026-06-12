Influencer rompe en llanto al conocer a Cristiano Ronaldo; su reacción conmueve (VIDEO)

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué su impacto trasciende el futbol.

No fue un gol, un récord ni una celebración dentro de la cancha. Esta vez, Cristiano Ronaldo se volvió tendencia por un momento mucho más humano.

El delantero portugués protagonizó una de las escenas más emotivas de los últimos días al conocer a la influencer belga Celine Dept, una de sus seguidoras más reconocidas en redes sociales y quien durante años ha compartido contenido relacionado con el cinco veces ganador del Balón de Oro.

La emoción fue tan grande que la creadora de contenido no pudo contener las lágrimas apenas estuvo frente a su ídolo. Al verlo cara a cara, Celine lo abrazó con fuerza mientras intentaba asimilar que finalmente estaba viviendo el momento que había imaginado durante años.

Cristiano Ronaldo responde con cercanía

Lejos de mostrarse distante ante la situación, “CR7″ reaccionó con naturalidad y empatía.

Las imágenes muestran al portugués consolando a la influencer y tratando de tranquilizarla mientras ella lloraba de emoción. Con una sonrisa, el atacante le dirigió unas palabras que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

“No llores. Después de tanto tiempo siguiéndome, feliz de conocerte, ¿qué quieres que hagamos?”, le dijo el futbolista.

El gesto fue celebrado por miles de aficionados, quienes destacaron la sencillez con la que el portugués manejó un momento que para muchos habría resultado incómodo.

Una admiración de años

Celine Dept es una de las creadoras de contenido deportivo más populares del mundo y acumula millones de seguidores en distintas plataformas digitales.

A lo largo de los años ha manifestado públicamente su admiración por Cristiano Ronaldo, a quien considera una de las mayores inspiraciones de su vida. Por ello, el encuentro representó mucho más que una simple fotografía o una colaboración para redes sociales.

Tras el emotivo abrazo, la influencer agradeció la oportunidad de conocerlo y pidió una fotografía para inmortalizar el momento. La creadora de contenido también ha tenido encuentros con otras figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal, aunque jamás reaccionó como lo hizo con el astro luso.

Ídolo fuera de las canchas

El portugués accedió de inmediato y volvió a mostrar su lado más cercano.

“Por supuesto, pero primero sécate las lágrimas”, le respondió antes de posar junto a ella.

La escena se viralizó rápidamente y generó miles de comentarios positivos. Muchos usuarios destacaron que el verdadero impacto de una figura como Cristiano Ronaldo no se mide únicamente en títulos, goles o récords, sino también en la capacidad de inspirar a millones de personas alrededor del mundo y regalarles grandes recuerdos.

ice