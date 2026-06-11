Raúl Jiménez llora tras marcar su primer gol en un Mundial; se lo dedica a su padre (VIDEO)

Tras 183 minutos disputados en Mundiales y después de una fractura de cráneo que puso en riesgo su carrera, Raúl Jiménez marcó ante Sudáfrica su primer gol en una Copa del Mundo y protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026.

El delantero de la Selección Mexicana marcó al minuto 66 el segundo gol del Tricolor ante Sudáfrica en el partido inaugural de la justa y consiguió, por fin, su primera anotación en un Mundial, después de haber participado en tres ediciones anteriores sin lograr marcar.

Festejo con carga emocional profunda

Jiménez rompió en llanto durante el festejo y dedicó el gol a su padre, quien falleció hace unos en marzo pasado, en una de las imágenes más emotivas, ante miles de aficionados mexicanos que asistieron al Estadio Ciudad de México.

Con este tanto, “El lobo de Tepejí” alcanzó 46 goles con la Selección Mexicana (45 de ellos reconocidos por la FIFA) y se coloca a solo cinco de alcanzar a Javier “Chicharito” Hernández, el máximo goleador en la historia del Tricolor.

¡Un tanto que llega hasta el cielo! 🙏🇲🇽



Así celebró Raúl Jiménez el gol que hizo estallar de emoción al Estadio Ciudad de México esta tarde.#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/oDwdwOG32h — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Pasaron cuatro mundiales para encontrar el gol

El delantero formó parte de las convocatorias de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque nunca había conseguido anotar en el torneo más importante del futbol.

Su debut mundialista llegó en Brasil 2014, cuando ingresó de cambio frente a la selección anfitriona. Posteriormente tuvo actividad en Rusia 2018 y participó en los tres encuentros de México en Qatar 2022.

Historia de superación

La historia reciente de Raúl Jiménez está marcada por la resiliencia. El 29 de noviembre de 2020 sufrió una fractura de cráneo tras un choque con el brasileño David Luiz durante un partido entre Wolverhampton y Arsenal en la Premier League, una lesión que puso en riesgo su carrera y lo obligó a pasar por una larga recuperación.

Durante meses existieron dudas sobre si volvería a competir al máximo nivel. Sin embargo, el atacante logró regresar a las canchas y reconstruir una trayectoria que parecía haberse detenido de manera abrupta.

Un histórico de la Selección Mexicana

Nacido el 5 de mayo de 1991 en Tepeji del Río, Hidalgo, Jiménez surgió de las fuerzas básicas del América antes de emprender una carrera internacional que lo llevó por Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y Fulham.

Además de conquistar la medalla de oro olímpica en Londres 2012, se consolidó como uno de los máximos goleadores en la historia de la Selección Mexicana y como uno de los delanteros más importantes de su generación.

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