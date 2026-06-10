Raúl Jiménez, la esperanza goleadora de México en el Mundial 2026; conoce su trayectoria

Raúl Jiménez, quien recientemente anunció su regreso al Wolverhampton Wanderers, club de Inglaterra al que regresa luego de salir del Fulham , se perfila como una de las principales armas ofensivas de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026.

Con experiencia internacional, liderazgo dentro del vestidor y una trayectoria consolidada en algunas de las ligas más competitivas del mundo, el ahora futbolista del club de la Championship afronta lo que podría ser la cuarta y última Copa del Mundo de su carrera.

Gol histórico para Raúl Alonso Jiménez. 📸⚽



Con su tanto ante Serbia, Raulito llegó a 46 goles con la Selección y empató a Jared Borguetti en el cuarto puesto de nuestros máximos anotadores. 💥



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Nacido el 5 de mayo de 1991 en Tepeji del Río, Hidalgo, Raúl Jiménez inició su formación futbolística en las fuerzas básicas del Club América. Debutó en Primera División en 2011 y rápidamente se consolidó como una de las grandes promesas del futbol mexicano.

Con las Águilas conquistó el Clausura 2013 de la Liga MX, logro que le abrió las puertas del futbol europeo y despertó el interés de varios clubes del Viejo Continente.

Su consolidación en el futbol europeo

En 2014 dio el salto a Europa con el Atlético de Madrid. Aunque su participación en España fue limitada, encontró continuidad y crecimiento en el Benfica de Portugal, donde conquistó títulos nacionales y comenzó a consolidarse como un delantero de élite.

Su mejor versión llegó con el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra. Con los Wolves anotó 57 goles y se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos más destacados en la historia de la Premier League.

La adversidad por una lesión de cráneo y su regreso

La carrera de Raúl Jiménez sufrió un duro golpe en noviembre de 2020, cuando una fractura de cráneo lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Sin embargo, el atacante logró regresar a la alta competencia y reconstruir su trayectoria en Europa.

Tras su etapa con Wolverhampton, fichó con el Fulham, donde recuperó protagonismo y volvió a demostrar su capacidad goleadora. Con los Cottagers marcó 31 goles en todas las competencias entre 2023 y 2026, además de establecer el mejor registro de efectividad en penaltis en la historia de la Premier League, al mantener un porcentaje perfecto de cobros.

Un histórico del Tricolor

Con la Selección Mexicana, Raúl Jiménez ha disputado las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Aunque acumula 116 minutos en fases mundialistas, todavía busca estrenarse como goleador en la máxima justa del futbol, y su primer intento será en el juego de inauguración contra Sudáfrica.

Además, fue parte fundamental del equipo que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A nivel de selección mayor, figura entre los máximos goleadores históricos del Tricolor y llega a 2026 como uno de los elementos más experimentados del plantel dirigido por Javier Aguirre.

Llega en buen momento a su cuarto Mundial

Recientemente, Raúl Jiménez volvió a hacerse presente en el marcador durante el último partido amistoso de México previo al Mundial, encuentro en el que el Tricolor goleó 5-1 a Serbia en el Estadio Nemesio Diez.

Con esa anotación alcanzó los 46 goles con la camiseta nacional e igualó a Jared Borgetti como el segundo máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, fortaleciendo la confianza de la afición de cara al Mundial 2026.

El reto de jugar en casa

Con la Copa del Mundo disputándose en territorio mexicano, Raúl Jiménez tendrá la responsabilidad de liderar el ataque nacional y demostrar que sigue siendo el referente ofensivo que México necesita para competir y trascender en la justa mundialista.

A sus 35 años, el delantero hidalguense buscará convertir su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora en factores determinantes para que el Tricolor aspire a realizar una de las mejores actuaciones de su historia en mundiales.

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