Guillermo Almada ya está en Coapa y así presume su inicio como entrenador del América (FOTOS)

Guillermo Almada reportó en Coapa para comenzar su etapa como entrenador del América.

El uruguayo Guillermo Almada ya se encuentra en las instalaciones del América en Coapa, para comenzar de manera oficial su etapa como director técnico de las Águilas, a donde llega como sustituto del brasileño André Jardine, quien salió del club después de haber conseguido seis títulos en tres años.

Las redes sociales del equipo azulcrema presumieron las primeras fotos del charrúa posando con los colores del conjunto capitalino, que lo trajo de regreso a la Liga MX tras sus cortas aventuras en España con el Real Valladolid y el Real Oviedo.

¡Guillermo Almada es Águila! 📋🫡



Bienvenido al Club América, Profe. Juntemos esfuerzos y luchemos con grandeza por nuestros objetivos. 🦅 pic.twitter.com/3CRxPTpkwh — Club América (@ClubAmerica) June 10, 2026

“¡Guillermo Almada es Águila! Bienvenido al Club América, Profe. Juntemos esfuerzos y luchemos con grandeza por nuestros objetivos", fue el mensaje con el que el América acompañó las primeras fotos de Guillermo Almada como timonel del club más ganador de la Liga MX.

¿Por cuánto tiempo firmó Guillermo Almada con el América?

Guillermo Almada firmó un contrato de dos años para ser el director técnico del América, su tercer equipo en la Liga MX tras sus experiencias con Santos y Pachuca.

El vínculo del uruguayo con las Águilas tiene la opción de extenderse un torneo o un año más. Llega para el Apertura 2026, la primera campaña de la institución sin André Jardine al frente después de seis campañas.

Guillermo Almada regresa a la Liga MX un año después de haber dejado al Pachuca, equipo del cual estuvo al frente del Clausura 2022 al Clausura 2025.

¿Cuándo debuta Guillermo Almada como DT del América?

El debut de Guillermo Almada con el América está programado para el próximo 18 de julio, cuando los azulcremas enfrenten al Querétaro en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro entre los Gallos Blancos y las Águilas se llevará a cabo en el Estadio Corregidora, y será un día antes de que se celebre la final del Mundial 2026.

EVG