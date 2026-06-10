FIFA presenta “DNA”, el himno oficial del Mundial 2026 que será interpretado en la inauguración (VIDEO)

"DNA", himno oficial del Mundial 2026, sonará en la inauguración previa al juego entre México y Sudáfrica.

La FIFA presentó oficialmente “DNA”, el himno oficial del Mundial 2026 que organizan en conjunto México, Estados Unidos y Canadá, y que cantarán el tenor italiano Andrea Bocelli, la rapera estadounidense Megan Thee Stallion, la compositora surcoreana EJAE y el DJ francés David Guetta durante la inauguración del magno evento en el Estadio Ciudad de México.

En los momentos previos al duelo inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, los aficionados podrán escuchar completo el himno oficial del torneo en la ceremonia de apertura del mismo, la cual promete ser un verdadero espectáculo.

¿Qué ideas transmite “DNA”, el himno oficial del Mundial 2026?

De acuerdo con la FIFA, la idea central de “DNA” es transmitir que el futbol es más que un deporte, pues la organización del certamen explicó que el tema festeja valores como la identidad, la ambición, la resiliencia, el sentido de pertenencia y la unidad que distinguen a un Mundial.

“Es más que un juego, es nuestro ADN”, es la frase central del himno oficial del Mundial 2026, el primero de la historia que tendrá a tres países sede y que contará con la participación de 48 selecciones.

“El título de la canción, ADN, lo dice todo. El futbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón”, expresó al respecto el reconocido tenor italiano Andrea Bocelli.

¿Estás listo para descubrir México a través de los sentidos?



Una experiencia de Host City Ciudad de México, espérala muy pronto. pic.twitter.com/YGBqKVTgOf — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 8, 2026

Por su parte, EJAE recordó la emoción que le produjo ver a desconocidos de todas partes del mundo cuando su país organizó junto con Japón el magno evento futbolístico en 2002.

“Nunca olvidaré la sensación de ver a desconocidos abrazándose y celebrando en la calle. Para mí, ese sentimiento de unidad es lo que significa la Copa Mundial”, destacó la cantante surcoreana.

¿Qué cantantes estarán en la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026, a celebrarse este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, contará con cantantes mexicanos y de otras partes del mundo.

Alejandro Fernández, Maná, Lila Downs, Belinda y Los Ángeles Azules serán los artistas mexicanos que cantarán en la ceremonia de apertura previa al duelo entre México y Sudáfrica.

También estarán Shakira, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin y la sudafricana Tyla.

EVG