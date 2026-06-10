Isaac del Toro escala posiciones en la etapa 4 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes

El ciclista mexicano Isaac del Toro escaló de la posición 16 a la 14 en la clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, luego de que en la etapa 4 del mismo cruzó la meta a solamente cuatro segundos del ganador de la carrera, el estadounidense Quinn Simmons, del equipo Lidl-Trek, con tiempo de 3:04:08.

El nacido en Ensenada, Baja California, finalizó en el lugar 71 de la cuarta etapa de este recorrido, que tuvo un frenético cierre entre los ciclistas que protagonizaron la fuga en la meta de Montrond-Les-Bains, una etapa de montaña con seis picos y 167 kilómetros en el recorrido.

Safely home on stage 4 of the @tourauverhalpes 🦅



On a day that could have seen echelons form, the peloton stayed as one, with the breakaway taking the spoils.



It will be safety first again on Thursday, before the big mountains to come 🔜#WeAreUAE | #TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/wMEgtzxxd7 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 10, 2026

El francés Alex Baudin, de EF Education-EasyPost, conservó el maillot amarillo para mantenerse líder de la clasificación del Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, se ubica en el puesto 14 de la clasificación general, a 1′16″ del pedalista galo.

Líderes de la clasificación en el Tour Auvergne - Rhône-Alpes

Alex Baudin (EF Education-EasyPost, 13 h 35′ 13 “)

Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS Ciclyng Team, 13 h 35′ 25″)

Oscar Onley (Netcompany INEOS Ciclyng Team, 13 h 35′ 25″)

Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike, 13h 35′ 28″)

Juan Ayuso (Lidl-Trek, 13 h 36′ 00″)

*(14) Isaac del Toro (UAE Team Emirates, 13 h 36′ 29″)

Isaac del Toro, el mejor latino en el Tour Auvergne - Rhône-Alpes

El mexicano Isaac del Toro es hasta el momento el mejor latino después de cuatro etapas del Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Y no solamente eso, pues también es el que mejor desempeño ha tenido en el UAE Team Emirates, pues su compañero Kevin Vermaerke, de Sudáfrica, marcha en el lugar 15.

El segundo mejor ciclista latinoamericano en lo que va de esta carrera en Francia es el colombiano Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious), quien se ubica en el decimoséptimo peldaño.

El belga Cian Uijtdebroeks, del Movistar Team, es el corredor que se ubica antes de Isaac del Toro en la clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, nueve segundos arriba del mexicano.

EVG