Isaac del Toro vuelve a la actividad después de dos meses y se prepara de cara al Tour de France

Isaac del Toro volvió a subirse a la bicicleta para tener actividad en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y en la primera etapa de la competencia terminó en la decimosegunda posición. El mexicano sigue preparándose de cara a su primera participación en el Tour de France este año.

A pesar de quedar fuera del top 10, Isaac del Toro llegó 44 segundos después del ganador Alex Baudin, un resultado positivo, ya que en las etapas siguientes puede ir recortando la distancia para pelear por el título de la competencia.

Stage 1 is in the books at the @tourauverhalpes 🤝



Alex Baudin took the spoils from the breakaway, as Kevin Vermaerke and @ISAACDELTOROx1 showed good form behind.



Kevin sprinted to 4th in Saint-Ismier 💪#WeAreUAE | #TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/MIo3GcPv3L — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 7, 2026

El primer episodio del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 se corrió entre Vizille y Saint-Ismier, un recorrido que fue un tanto complicado para varios ciclistas al ser un camino montañoso de 146.2 kilómetros. El ganador, Alex Baudin, consiguió un tiempo de 3:43:58 al escaparse del pelotón en los últimos metros.

Esta competencia funcionará como una gran preparación para Isaac del Toro de cara al Tour de France, el torneo más exigente dentro del ciclismo y en el que el mexicano puede partir como favorito si logra un buen resultado en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026.

La segunda etapa de esta competencia se llevará a cabo en la madrugada del lunes 8 de junio en México y todo comenzará en punto de las 3:30 horas, tiempo del centro de nuestro país.

DCO