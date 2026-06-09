Así le fue a Isaac del Toro en la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Isaac del Toro pasó de la posición 13 a la 16 después de la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

El ciclista mexicano Isaac del Toro descendió del lugar 13 hasta la posición 16 luego de que se desarrolló la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en la cual la prueba contrarreloj por equipos no benefició al oriundo de Ensenada, pues esta fase la ganó el Team Visna | Laase a Bike con un tiempo en conjunto de 32:57.

Por su parte, el UAE Team Emirates sumó 33:58 minutos, un minuto y un segundo después de los punteros y 7 segundos abajo del Team Jayco AlUla. El estadounidense Matteo Jorgenson tomó el liderato del grupo ante la ausencia del danés Jonas Vingegaard.

The TTT is in the books at the @tourauverhalpes and we can be satisfied with our efforts ⏱️



With the team placing ninth on stage 3, @ISAACDELTOROx1 sits right in the mix in the general classification.



Onto the next! 🔜#WeAreUAE | #TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/1WSndUGigZ — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 9, 2026

El UAE Team Emirates, el equipo del cual forma parte Isaac del Toro, tuvo un muy buen comienzo en la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, al sacarle 14 puntos de ventaja al Bahrain Victorious por 1.4 segundos en el kilómetro 8, en Coutouvre.

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Isaac del Toro, el mejor del UAE Team Emirates

El bajacaliforniano Isaac del Toro tuvo un trabajo resistente destacado en Montagny, en el punto intermedio 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

A pesar de que el mexicano fue el mejor ciclista del UAE Team Emirates, perdió algunos puntos ante el Team Jayco AlUla.

Top 5 Clasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Alex Baudin (EF Education–EasyPost) — 10:01:01

Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS) — a 0:12

Oscar Onley (Netcompany INEOS) — 0:12

Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) — a 0:15

Juan Ayuso (Lidl-Trek) — a 0:47

* (16) Isaac del Toro (UAE Team Emirates) - a 1:16

¿Cómo es el formato contrarreloj por equipos?

En el formato contrarreloj, cada equipo sale de manera escalonada desde el punto inicial. Pedaleando cada uno de los ciclistas junto a sus compañeros, se turnan para ir al frente del pelotón cortando el viento, al tiempo que el resto de los integrantes descansan.

El tiempo de cada equipo se toma cuando el último ciclista del mismo llega a la meta. En caso de que alguno se quede rezagado, su tiempo se toma de manera individual. El cronómetro que registre cada equipo se suma al de la clasificación general de la competencia, en este caso el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

EVG