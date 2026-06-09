Mundial 2026: ¿Dónde ver la inauguración del México vs Sudáfrica?

Después de mucho tiempo de espera llegó la hora para la inauguración de la Copa del Mundo 2026, que se realiza este 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca con el juego entre la anfitriona Selección Mexicana ante su similar de Sudáfrica.

El encuentro será histórico por donde se le vea. Por primera vez en la historia un país albergará por tercera vez al máximo torneo de la FIFA y el Azteca (Estadio Ciudad de México para efectos de la competencia) se convertirá en el primer estadio en recibir tres veces partido inaugural.

La fiesta por la inauguración del Mundial 2026 no se limita sólo al juego entre México y Sudáfrica, pues se tendrá con una ceremonia que contará con espectáculo musical de varios artistas, siguiendo con el protocolo de los himnos.

Así es la inauguración del Mundial 2026 y sus horarios

9:00 horas- Apertura de puertas del Estadio Azteca

11:00 horas- Se espera que los aficionados ya estén en sus lugares

11:30 horas- Inicia la ceremonia de inauguración

12:05- Fin de la ceremonia de inauguración

12:10 horas- Jugadores de ambas selecciones salen al calentamiento

13:00 horas- Inicia el juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica

¿Dónde ver la inauguración de la Copa del Mundo 2026?

La transmisión del partido entre México y Sudáfrica, la inauguración de la Copa del Mundo 2026, inicia este 11 de junio y se podrá ver por Canal 5, TUDN, Vix y TUDN.

En Azteca 7 la previa es digital desde las 10:30 horas. Mientras que en tele abierta la transmisión arranca a las 11:30 horas.

En Canal 5 la ceremonia de inauguración se puede ver desde las 11:30 horas. Por ambos canales el juego arranca a las 13:00 horas.

Los creadores, los que inventan, los que le dan forma al futbol son ellos. 🫡#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/fcjs2FISbj — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 7, 2026

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026?

Entre los artistas que estarán en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 se encuentran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Todos ellos se presentarán en el Estadio Ciudad de México antes del inicio del partido.

Se estrena formato de formación de las selecciones

La FIFA anunció modificaciones para Las ceremonias previas a los partidos de la Copa Mundial 2026. En sus redes sociales el presidente del ente, Gianni Infantino, informó en sus redes sociales los cambios.

¡Siguiente parada... La Copa del Mundo! ⚽🇲🇽



¡Regresamos a los entrenamientos en el CAR tras la victoria ante Serbia... 💪 Estas son las #LasPostalesDelDía acompañados de los medios de comunicación y patrocinadores de la Selección Nacional de México 🚀🏆 #SomosMéxico 💚 pic.twitter.com/iJwUa0Gxke — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 7, 2026

Se contará con una ceremonia rediseñada de 360 ​​grados que involucrará a todos los aficionados en el estadio, incluyendo pancartas con las banderas de los países y elementos en el campo diseñados para crear una experiencia única e inmersiva desde cada asiento, así como nuevos elementos visuales, desde arcos de entrada de jugadores hasta banderas de mano, que intensificarán la emoción, con funciones mejoradas para partidos selectos.

Que todos los jugadores y árbitros se miren en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenecerá a los equipos y a todos los presentes en el estadio.

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