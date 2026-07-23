Gianni Infantino dedica emotivas palabras a Memo Ochoa tras anunciar su retiro del futbol profesional

Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional después de participar en el Mundial 2026. El arquero que estuvo presente en seis Copas del Mundo mantendrá este récord junto a Leo Messi y Cristiano Ronaldo durante un buen rato, ya que será complicado que algún jugador esté presente en siete torneos de la FIFA.

Gianni Infantino no dejó pasar la oportunidad para dedicarle unas palabras a Memo Ochoa para felicitarlo por su carrera en el futbol profesional en clubes y con la Selección Mexicana durante varios torneos como la Copa del Mundo, Copa Oro o Copa América.

El mensaje de Gianni Infantino para Guillermo Ochoa

Gianni Infantino dedicó una publicación para el exportero mexicano tras anunciar su retiro del futbol profesional, el cual no pasó desapercibido, ya que da a entender que Guillermo Ochoa es una pieza fundamental en la historia de la Copa del Mundo.

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“Felicidades Guillermo Ochoa por una carrera internacional que siempre ocupará un lugar especial en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Como el portero con más partidos internacionales en la historia de México y seis participaciones en la Copa del Mundo, tu carrera será recordada por siempre. Gracias por cada atajada inolvidable y por cada momento defendiendo los colores de la Selección Mexicana. Te deseo todo lo mejor en todo lo que viene”, escribió el presidente de la FIFA.

Guillermo Ochoa disputó solo unos minutos en su último Mundial, que fueron ante Chequia, partido que terminó ganando la Selección Mexicana 3-0 y el guardameta mexicano tuvo una despedida digna por parte de la afición mexicana en el Estadio Azteca.