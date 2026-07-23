Barcelona refuerza su delantera y contrata a Karim Adeyemi tras la salida de Robert Lewandowski

El campeón español Barcelona fichó al delantero Karim Adeyemi procedente del Borussia Dortmund con un contrato de cinco años como parte de la reconstrucción de su ataque tras la salida del veterano goleador Robert Lewandowski.

Los azulgranas anunciaron el jueves el fichaje y resaltaron el “reencuentro” de Adeyemi con el entrenador Hansi Flick, quien le dio su debut con la selección de Alemania.

“Hablé mucho con Flick y confié en él desde el primer momento”, dijo Adeyemi en su presentación. “Me explicó qué necesitaba el club y el equipo y le dije que estaba preparado para hacer todo lo que hiciera falta para ayudar al equipo a conseguir nuestros objetivos”.

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“Me dijo que era un paso muy importante para mí, que este es un club diferente, el más grande del mundo, y me preguntó si estaba preparado. Le respondí que sí, que jugaría donde me necesitara”, agregó.

El Barça señaló que Adeyemi es un jugador “capaz de adaptarse con facilidad a ambas bandas, pero también a la posición de delantero centro”. Adeyemi disputó cuatro temporadas en la Bundesliga con el Dortmund y suma 11 partidos con la selección nacional.

Viene de una irregular temporada con el Borussia Dortmund y se le vio visiblemente molesto después de ser sustituido durante un partido. No fue convocado para el reciente Mundial en Norteamérica.

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Adeyemi reconoció que se sorprendió por el interés del Barça tras la última temporada.

“Sinceramente, no podía creerlo. Sé lo que puedo dar y la pasada temporada no fue la mejor”, indicó. “Por eso estoy muy agradecido por esta oportunidad. Hansi me dijo: ‘Te quiero, pero necesito que lo des todo’. Eso me impresionó mucho y estoy muy agradecido”.

Robert Lewandowski, de 37 años, se incorporó al Chicago Fire de la MLS tras marcar 120 goles en cuatro temporadas con el Barça, que previamente fichó al extremo inglés Anthony Gordon procedente del Newcastle.

Ahora lo ves y es del Barça. pic.twitter.com/Ny1RwT6Vxn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2026

Karim Adeyemi mencionó al astro argentino Lionel Messi, el ex Barça que ahora juega en el Inter Miami de la MLS, como uno de sus principales referentes del club catalán.

“Messi siempre ha sido el mejor jugador de todos los tiempos para mí. También disfrutaba mucho viendo a Ronaldinho y a muchos otros jugadores que pasaron por este club”, afirmó.

También a su nuevo compañero Lamine Yamal: “Es un futbolista increíble. No solo marca goles o regatea, también crea ocasiones para sus compañeros. Yo soy un jugador que busca los espacios y creo que él puede tener un papel muy importante para mí. Espero conectar muy bien con él y con el resto del equipo”.

DCO