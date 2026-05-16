Robert Lewandowski nunca olvidará a los Pumas tras salir del Barcelona y este momento lo confirma (VIDEO)

Robert Lewandowski anunció su salida del Barcelona al final de la temporada 2025/2026 y ser campeón de LaLiga de España con el conjunto blaugrana, pero tras la noticia se recordaron varios momentos del delantero polaco con el equipo culé, en donde entra el nombre de los Pumas.

Robert Lewandowski llegó al Barcelona para la temporada 2022/2023 y en el partido por el trofeo Joan Gamper de aquella campaña se enfrentaron a los Pumas de la Universidad Nacional, equipo al que vencieron 6-0 en la cancha del Camp Nou.

El conjunto auriazul es recordado en la historia de Robert Lewandowski porque fue el equipo que sufrió el primer gol del delantero polaco en su llegada al Barcelona, además de que ‘Tito’ Lewandowski fue el encargado de abrir el marcador en el compromiso amistoso ante los Pumas.

Y en el último Trofeo Joan Gamper...



Barça 6️⃣-0️⃣ Pumas pic.twitter.com/Uxyp7px1gv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2023

Estos son los números de Robert Lewandowski con el Barcelona

Robert Lewandowski llegó al Barcelona en un momento complicado para el club, pues venían saliendo de un problema económico por sus fichajes y el delantero polaco optó por dejar al Bayern Múnich para fichar con el conjunto blaugrana.

El ariete polaco logró tres títulos de LaLiga de España, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, 119 goles en 191 partidos y es el dueño del decimocuarto puesto de los máximos goleadores del Futbol Club Barcelona.

Ahora, con su salida, la directiva dirigida por Joan Laporta buscará fichar a un delantero de élite para sustituir la baja del polaco y en su lista de opciones hay nombres como el de Julián Álvarez y Joao Pedro. Aún falta tiempo para conocer a los nuevos fichajes de los blaugranas.

There are goals that are never forgotten,

and there are players who will always remain in our history.



Thank you, Lewy! 💙❤️ pic.twitter.com/lHRHmpvbiY — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2026

El Barcelona fue bicampeón de LaLiga de España antes de la salida de Lewandowski

El Barcelona derrotó al Real Madrid en el segundo Clásico de la temporada en LaLiga de España para coronarse por segunda ocasión consecutiva en el torneo local y qué mejor que hacerlo frente a su acérrimo rival.

El conjunto culé sumó su vigésima novena conquista en LaLiga de España y fue el segundo título de este torneo con Hansi Flick al frente del club; ahora la misión que aún tiene pendiente el entrenador alemán es ganar la Champions League.

La campaña pasada el Barcelona llegó a las semifinales de la Liga de Campeones y este año quedaron eliminados en los cuartos de final, pero Flick dejó en claro que la próxima temporada volverán a pelear por la Orejona.

DCO